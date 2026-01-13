社長を名乗って、その企業の社員にSNSでの返信や、個人情報を求める電子メールが、北日本放送をはじめ富山県内、複数の企業に届いています。県外では、同様の手口で現金をだまし取られる被害が出ていて、警察は注意を呼びかけています。



今月7日、北日本放送の複数のアドレスに1通のメールが届きました。



「業務上の必要により、LINEグループを作成し、グループのQRコードをこのメールアドレスに送付して下さい」





送り主の名前は、北日本放送の実在する社長名ですが、アドレスが本人のものと異なることから偽のメールと分かりました。同様のメールは先月23日以降、北日本放送とグループ会社に、あわせておよそ130通届いていて、中には、社員の氏名や連絡先など個人情報を求めるものや、社長ではない会社関係者の名前を使う事例も確認されています。県警察本部によりますと、県内では、きのうまでにこのほか4つの企業で、代表を名乗って社員に偽のメールが送られていたと相談がありました。新潟県や長野県では先月から今月にかけて、同様の手口で現金をだまし取られる被害が確認されています。警察は新手のビジネスメール詐欺とみて、送り主に電話などで直接確認すること、また緊急で送金を求められる場合は詐欺だと注意を呼びかけています。そして、きょうも北日本放送には社長の名前をかたる偽メールが届きました。内容は「今オフィスにいますか」で、気軽に返信してしまいそうになる文面です。今回はアイコンの写真もあり、本人を装う手口が巧妙になっているという見方もできます。「身に覚えのないメールには返信しない」を徹底してください。