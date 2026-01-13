国政では衆議院を解散する案が急浮上する中、県内では花角知事が6月に任期満了を迎えます。



立憲民主党県連は知事選に独自候補を擁立することを検討していて、前知事、米山衆院議員の出馬を望む声も上がっています。



1月6日、新潟商工会議所や労働団体の新年祝賀会で挨拶を繰り返す人がいます。



（花角知事）

「選ばれる新潟を目指してこの1年、取り組みを進めてまいりたい」



花角英世知事。ことし6月に2期目の任期満了を迎えますが、次の選挙への去就はまだ明らかにしていません。

立憲「独自候補擁立の責任ある」

知事は2025年11月、柏崎刈羽原発の再稼働を容認。自民党は知事の判断を支持する議案を県議会に提出しました。



(自民党県連 岩村良一幹事長)

「知事に次の選挙も是非出ていただきたい」



対する立憲民主党は。



(立憲・西村智奈美 衆院議員／県連代表)

「県知事候補については、擁立を検討する責任がある」



(立憲・米山隆一 衆院議員／県連幹事長)

「花角知事や自民党の県政が良いと思っているわけではないから、我々は野党をやっている」

衆参議員7人 国政の勢いを県政にも

新潟の立憲民主党は衆院選、参院選と自民党に連勝し、県内に7人の国会議員を擁します。



(立憲・西村智奈美 衆院議員)

「昨年の参院選以降、野党でまとまって要求をしてきたガソリンの暫定税率の廃止。これが昨年、法案成立しました。いままさに政治は変わりつつある」



勢いを知事選にも繋げたい立憲民主党。昨年末、新潟の議員の激励のために来県した党の幹部も。



（立憲・安住幹事長）

「まず一義的には県連に対応してもらおうと、県連でよく話し合ってくれということは西村代表に指示しました。原子力の問題ってのはなかなかやっぱり…私も宮城で経験しましたが大変なこと」

米山前知事の出馬を望む声も

知事選の候補者選びを主導するのは、前知事で県連の幹事長を務める米山隆一衆院議員です。



昨年末の国政報告会では柏崎刈羽原発の再稼働と知事選も話題に上りました。



(立憲・米山隆一 衆院議員)

「1月20日に（柏崎刈羽原発が）再稼働すれば、止めるのはかなり困難。そこは変えることができるわけではないが、知事選挙でいままでのプロセスも含めて花角さんの“信”を問いましょうよということ」



現職・花角知事の任期満了まであと5か月。



米山議員によると知事選の出馬に興味を示している人は数人いて、ネット戦略を駆使すれば短期決戦でも勝機があるといいます。



(立憲・米山隆一 衆院議員)

「(立候補に)手を挙げているというかそれなりに意志がありそうな人は何人かいます。そこは情勢が変わっていて、みんなちょっとは(勝つ)可能性があるなとは思っているわけです。まず選挙戦がすごく変わったので、短期決戦ができ、いまはYouTube広告というものすごいツールがある」



米山議員の出馬を望む声も一部から上がっています。



(立憲・米山隆一 衆院議員)

「そこは光栄でありがたく……でもまあ、ひとりであることは光栄に受け止めますというくらいですかね」

「予算成立後」から一転、急浮上した「冒頭解散」

一方、国政では高市政権の高い支持率を受け、衆議院を解散する案が急浮上。1月23日の冒頭解散から2月の投開票まで1か月足らずの超短期決戦も予想されています。



石破政権下で行われた前回の衆院選は県内すべての小選挙区で自民党が立憲民主党に敗北。議席奪還は自民党の至上命題です。

前回選挙は自民が小選挙区全敗 再起誓う

薄暗い真冬の朝6時。早朝から、ラジオ体操で体力づくりに励む候補者もいます。



(新潟1区・自民新人・内山航氏)

Q早起きは苦じゃない？

「私はもう365日（起きるのが）4時半ですからまったく。SNS更新しています。子どもたちは勉強、私はSNS。子どもも4時半」



新潟1区は2024年の衆院選で立憲民主党の西村智奈美議員に敗れ、塚田一郎さんが落選。内山さんが公募に手を挙げ、次の衆院選の候補者となる新潟1区支部長に選ばれました。



衆院選の立候補予定者として名前を売り込む日々ですが、戸惑いもあります。



(新潟1区・自民新人・内山航氏)

「常在戦場というか、本当にいつ選挙あるかわからない。こういう立場になってみないとわからなかったです」



年末に開いたパーティーには新潟市長も応援に駆け付けました。



(新潟1区・自民新人・内山航氏)

「この新潟1区を落とすということはその拠点性を全部失って新潟の全体の活力を失いかねないそのために絶対に私はこの選挙区勝たないといけない」



自民党の前職、4区・鷲尾英一郎さんは再起を誓います。前回の衆院選では米山隆一議員に敗北。交通量の多い道路や時間帯を狙い、手を振り続けます。



(新潟4区・自民前職・鷲尾英一郎氏)

「以前よりも街頭で声をかけられるようになってきていますし、活動の成果だったり高市政権への期待も少し出てきたかなと感じています」

「2月投開票」のゆくえは

火花を散らす自民党と立憲民主党。



(新潟4区・立憲・米山隆一 衆院議員)

「高市さんの支持率が必ずしも選挙区の支持率と同じじゃありません。県内5つの選挙区全部で勝てるように」



まだ構図が固まらない知事選と常在戦場の総選挙。

国政にとっても県政にとっても、激動の年になるでしょうか。



（※本文の情報は2025年1月12日時点のものです）