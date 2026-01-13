【一生、恨んでやる！】生まれたわが子が可愛すぎる！親友に「見にこいよ〜」＜第6話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第6話 わが子が生まれて【夫の気持ち】
【編集部コメント】
赤ちゃんって可愛いですよね。大事な親友にも早く見てもらいたいですよね。だけどミユウさんはまだ退院してきたばかりですよ？ 何よりも最優先すべきはミユウさんの都合や赤ちゃんの環境であって、ショウタさんの気持ちではないんです。今までは俺様キャラで自分を優先してきたかもしれませんが、子どもが生まれた以上はそうもいかないと思いますよ……！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
