＜責任が重い？＞遊びのなかに知らない子が混ざってくる。怪我すると困るので一緒に遊びたくない…
子どもと公園など公共の場所で遊んでいると、知らない子が話しかけてくることもありますよね。ママスタコミュニティのあるママもそうした出来事があり、対応に困ったようですね。こんな相談がありました。
『小学生のきょうだいと鬼ごっこをしていたら、知らない子（小学校低学年くらいの女の子）が「入れてください」と言ってきた。知らない子とは遊びたくないけれど、子どもたちが「いいよ」と言ってしまったので、そのまま追いかけることに（私が鬼でした）。少し遊んで、そろそろ買い物に行かないと！ と言って退散したけれど、こんなとき、皆さんならどうしますか？ 怪我されたら困るし、今度言われたら、「知らない子とは遊べないんだ、ごめんね」とハッキリ断ろうと思います』
知らないお友達と公園で一緒に遊ぶ？断る？
『子どもがいいよと言っているのにダメと言うの？ 鬼ごっこぐらい入れてあげるよ』
『私なら「一緒に遊ぼうだって、よかったね！ じゃあ3人で遊んでおいで〜！ お母さんは疲れたので休憩します」と子どもたちだけで遊んでもらう』
『子どもたち同士、みんな仲よく遊ばせたらいいんじゃないの？』
知らない子が一緒に遊びたいと言ってきた場合、「子どもが嫌がっていないようなら、知らない子も混ぜて遊んでいいのでは？」との意見も見られます。メインで遊ぶのは子どもたちですから、仲よくできるなら楽しい時間を過ごせそうですね。また子どもたちが一緒に遊べば、ママは少し休むこともできそうです。特に今回は鬼ごっこでたくさん走り回るでしょうから、ママの体力的にもメリットがあるのではないでしょうか。
一緒に遊んでいいか、親に確認をとると安心かも
『親がいればいいけれど、いなければ嫌だな。親に聞いてきてと言う』
『一緒に遊んでいいかお母さんに聞いてからね、と言う。知らない子どもと遊んで、何かあっても責任が取れないからね』
子どもたちと遊ぶ前に、その子の親が近くにいるか、一緒に遊んでもいいかなど確認したいこともありますね。もしその子の親が知らない子と遊ぶことに否定的な考えなら、投稿者さんたちと一緒に遊ぶことを許可しない場合もあります。
『知らない子を追いかけて転んで、前歯を折って責任を問われたら？』
投稿者さんは、知らない子が怪我をしてしまったときの心配もしています。転んだ拍子に怪我をしたら、投稿者さんや子どもたちの責任にされる恐れもあるからですね。こうした責任が取れないことも、投稿者さんが不安に思っている一因でしょう。
『お願いされたわけではないから、投稿者さんの責任にはならないでしょう。1人で遊ばせているその子の親の責任だよ』
『小学生でしょ？ 学校に行っているような年齢の子だから、責任を考えるのは神経質すぎない？』
他のママたちは、その子が怪我をしてしまっても投稿者さんの責任にはならないと考えています。それにその子は小学生ですから、ある程度自分で考えて行動するのではないでしょうか。またもし責任うんぬんという話になるのであれば、1人で遊ばせている親にも責任があると言えそうです。
公園では新しいお友達との出会いも。人付き合いを学ぶ場では？
『公園に遊びに行って、いつの間にか知らない子と遊んでいたことがこれまで1回もなかったの？ うちの場合、家に帰ってきてからも、友達できた！ と子どもはすごく嬉しそうだし、そうやって社会性を身に付けていくものかと肯定的だった』
『公園で遊ぶのは、遊ぶだけでなく、そこで起きるハプニングやトラブル、出会いなども含めて、全てがわが子の経験になることだと思いながら子育てしている』
公共の場所は、自分たち以外にもたくさんの人がいます。同じくらいの年齢であれば、いつの間にか仲よくなって一緒に遊ぶこともあるでしょう。知っている人、知らない人に関わらず、そこではみんな友達になれるのが公園という場所の楽しさかもしれませんね。今回も子どもたちは楽しく遊んでいたでしょうから、子どもにとってはいい経験だったのではないでしょうか。自分から話しかけて遊びの輪に入れてもらうことも学んだかもしれません。そのようにして子どもならではの社会性を身につけていくと考えると、親がルールを決めるより、子どもが自分で判断することが大事なのかもしれませんね。