±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×»²Îó
¡¡Âè57²ó¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥ß¥¹ÃåÊª¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿ÀÐÀîËþÎ¤Æà(20)¤¬àÀáÌÜ¤ÎÆüá¤ËÈäÏª¤·¤¿¿¶¤êÂµ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¿¶¤êÂµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥ß¥¹ÃåÊª¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤Î¤ªÃåÊª¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¤ó¤ÀÃåÊª¤ÎÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡Ö20Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀáÌÜ¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿·è°Õ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î¿¶Âµ»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¿¶Âµ¤è¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃåÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬±é²Î²Î¼ê¡¦ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¼ÂÄï¡£¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¼Â¤ÎÌÅ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£