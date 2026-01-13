¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë9²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¹ç¤¨¤¿¤éºÇ¹â¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à°ÜÀÒ¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤È¤ÎàÂÐÀïá¤òÇ®Ë¾
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î³«ËëÅê¼ê¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î1»î¹çÌÜ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤·Ç¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï´î¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£2023Ç¯¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î»þ°ÊÍè¤ÎÂçÌò¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï24»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë13¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦66¡£¾¡Î¨Âè1°Ì¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¡Êºòµ¨¤Ï¡Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èº£²ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿Í¸¶¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÄË¼ê¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤Æ7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£ºòÇ¯12·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÍ¸¶¤È¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç²ñ¤¤¡ÖÍ¸¶¤µ¤ó¤È¡ØÅê¤²¹ç¤¨¤¿¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¶å²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¹ç¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈàÂÐÀïá¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°ìÊý¤Çºòµ¨¤Ï½ªÈ×¤Ë¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö15¡¢16¾¡¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¼«¿È¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÁÀ¤¦¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë