King & Prince「Theater」“Quiet Session Club”ver.公開
King & Prince7枚目のアルバム『STARRING』のリード曲「Theater」の特別バージョン動画「King & Prince「Theater」 in Quiet Session Club」が13日、解禁された。
「Quiet Session Club」とは、”King & Princeがつくった、音楽の秘密基地”。コンサートや音楽番組とは違う、静かで密やかで、音楽を楽しむためだけの場所。昨年8月にリリースされたシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」の初回限定LIVE盤の特典映像として誕生し、「今まで披露してこなかった楽曲とか、今までと違ったアレンジで披露したい楽曲とか、自分たちの作ってきた音楽をもっともっと楽しみたい！自分たちの音楽の可能性を広げたい！」という思いで、King & Princeメンバー自身によって企画の発案から企画名の決定まで行った、特別なライブ空間となっている。
きょう公開された「Theater」は、生バンド+コーラスを加えたQuiet Session Clubならではのアレンジとなっているため、特別な空間で生まれるその場限りのセッションを楽しめる。
