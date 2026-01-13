1月13日の新潟県内は、台風並みの暴風となりました。なぜこれほどまで風が強くなったのか、また、14日の天気について石黒気象予報士の解説です。

午後5時までの最大瞬間風速は佐渡市両津で36.1メートルを観測しています。普段風が強まりやすい佐渡市でも35メートルを超えるというのはあまりなく、外に出るのが危険なレベルですね。糸魚川市能生でも30メートル近い風が吹き、観測史上最大を更新しています。





■14日朝の準備

13日のお昼の雲の様子を見ると、県内付近には白い雲がかかっていますが、日中に低気圧から伸びる寒冷前線が県内を通過したんですよね。この低気圧が急速に発達した影響で、気圧の傾きがかなり大きくなったことで風が強まったんですね。そして前線の後ろには筋状の雲、寒気に伴う雲が現れています。13日夜は次第に寒気が入ってきますので、雨から雪に変わっていきそうです。14日朝の予想天気図を見ると、前線が通過することで次第に西高東低冬型の気圧配置になるでしょう。上空に寒気が入り、14日は広く雪が降ります。暴風のピークは13日いっぱいですが、14日も風もしっかりと吹いて吹雪きそうです。13日夜から次第に雨から雪に…14日に日付が変わる頃には海沿いも雪に変わり、朝にかけては上越・中越の平地も本降りの雪になるでしょう。ただ冬型の気圧配置は長続きせず、次第に緩んでいくので、夜には降り方落ち着く見込みです。13日夜～14日朝の降雪量は山沿いで最大20センチ、平地で最大10センチの予想です。上越や中越は平地でも雪が積もってきそうです。朝は雪かきの時間を見ておきましょう。14日の朝から夕方にかけては山沿いで最大30センチ、平地で最大10センチの予想で、山沿いを中心に積雪が増えそうです。新潟市は日中積もるより時折ふぶいて見通し悪くなるタイミングもありそうです。

雪かき：山沿い必要 平地は内陸ほど必要

フロントガラスの凍結：可能性低いが朝は路面凍結に注意