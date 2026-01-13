全国高校サッカー選手権大会で悲願の初優勝を果たした神村学園。先ほど、鹿児島空港に到着した選手たちのインタビューが入りました。

神村学園はきのう12日、東京で開催された全国高校サッカー選手権大会の決勝で、茨城代表・鹿島学園に3対0で勝利し、初優勝を果たしました。

快挙から一夜明け、選手らが先ほど鹿児島空港に到着し、駆け付けたファンらの出迎えを受けました。

（キャプテン 中野陽斗選手）

「本当にいろんな人に応援されたということと、いい結果で恩返しができてよかったなと思います。強い鹿児島を取り戻すなど、いろいろな人が鹿児島県民のために、チーム全体として戦えたのが優勝という結果につながったので、自分たちはとてもそれに対してうれしく思います」

（倉中悠駕選手）

「自分が一番大きく成長できた大会だったから、苦しいこともたくさんありましたけど、結果として一番いい結果で終われたので、非常にうれしいです」

（有村圭一郎監督）

「すごいですね。鹿児島のみなさんの関心というか、そういうのを見て、やっぱり優勝したんだなというのを実感しましたね。

この時のために365日、努力を惜しまずやってきたわけで、その努力が少し実った。必ず実るとは限らないことが実ったということは、本当に人生の中でも大きな経験だと思いますので、本当によく頑張ったなということは伝えたいと思います」

・