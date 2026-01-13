今月11日に告示された枕崎市長選挙です。

立候補したのは、届け出順に、

▼新人で元枕崎市議会議長の永野慶一郎さん(54)

▼現職で3期目を目指す前田祝成さん(61)

の2人で、いずれも無所属です。

人口減少対策に、1次産業の活性化は？今度の日曜の投開票に向けて舌戦が交わされています。

（永野慶一郎候補（54）無・新）「皆さまの意見を取り入れて、やはり1つでも2つでもいろんなことを変えていって、この現状を変えていかないといけない」

新人の永野慶一郎さんは、喜界町出身の54歳。南さつま市の食品会社での勤務を経て、去年8月まで10年間、枕崎市議を務めました。人口減少対策として、市内で住宅を取得した若者への助成制度や地場産業の活性化を訴えています。

（前田祝成候補（61）無・現（2））「枕崎という船は動き出している。その動きの、動いている船を止めるわけにはいかない」

現職の前田祝成さんは、枕崎市出身の61歳。市内の酒造会社での勤務を経て、2018年の市長選で初当選し、現在2期目です。子育て支援策として18歳以下の市民にデジタル商品券を給付することや、かつお節や焼酎など特産品のブランド力強化を訴えています。

前回、2022年の市長選は前田さんが無投票で当選したため、2018年以来、8年ぶりの選挙戦となりました。

漁業のまちとして栄え、かつお節の生産量日本一の枕崎市。選挙の争点の1つが人口減少対策です。

（放射線技師・40代）「枕崎市はかつお節とかが売りだが、それ以外にも売りがあって、若い人がもう少し多くなればいい」

（水産加工業・70代）「発展してくれたらいいが。働くところがない」

枕崎市の人口はおよそ1万8000人。この20年間で7000人減っていて、若者の流出防止が課題です。

（永野慶一郎候補（54）無・新）「近隣市が小中学校の給食費無償化を進めているが、枕崎市はまだまだ。来年度から国のほうが小学校のほうは無償化を進める。中学校まで広げて小中学校無償化を進めていきたい」

（前田祝成候補（61）無・現（2））「子どもを産み育てる若い世代の所得をしっかりと支える。従業員に支援金を給付することを考える。1年目から5年目、あるいは10年目を迎えた従業員に、行政から支援金を支給する施策を考えている」

もう1つの争点が、1次産業の人手確保です。

（記者）「漁業の町として知られる枕崎市ですが、切り花など農業も盛んです」

枕崎市の切り花農家・楠千春さん(38)は、3人の子どもを育てています。ベトナムやインドネシアの技能実習生8人と日本人のパート従業員ら11人で、年間200万本のキクを生産しています。

日本人従業員の高齢化が進む中、1次産業を担う若者のUターンを後押しする政策を望んでいます。

（キク生産農家・楠千春さん）「地元に帰ってくる魅力をどんどん行政として打ち出していってほしい」

資材の高騰や輸入品との競合で厳しさを増す経営環境。去年、作業の効率を高めるため、新たな冷蔵施設と選別場をつくりました。

（キク生産農家・楠千春さん）「今 踏み切り、未来のことを考えて、今 投資して頑張ろうと、代表（夫）と話して思い切ってやろうとなった」

Qお母さんのことどう思う？

（長男・小学3年生）「すごくかっこいいと思う」

こうした地域経済を支える1次産業の人手確保について、候補者は…

（永野慶一郎候補（54）無・新）「機械を買ったり、事業を広げるための助成が弱いと感じている。後継者の対策として、市独自の助成制度が設けられないか、調査研究していかないといけない」

（前田祝成候補（61）無・現（2））「1次産業を含めた水産業、農業を含めたブランドの強化をしっかりやってきたい。強いブランドをつくることによって、そこで働きたいという若者が増えてくる。それが一番の理想」

市政の継続か刷新か？枕崎市長選挙の投票日は今月18日・日曜で、即日開票されます。

・