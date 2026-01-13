突然、衆議院解散風が吹き始め、東海地方でも選挙の準備が慌ただしく始まっています。真冬ならではの準備もあるといいます。

日韓首脳会談のため地元・奈良県を訪れている高市総理大臣。いつ解散を表明するのか…。高市総理は、これまで沈黙を貫いています。

イベントや工事現場などに備品をレンタルをする「近藤産興」。選挙の際には、候補者の事務所、投開票所などに選挙グッズの貸し出しを行っています。

突然の「解散風」で、準備を始めました。関係先からの問い合わせは、まだ来ていないと言います。

「必要になる機材や、今どれくらい出ているのか、在庫がどれくらい残っているのかという確認を指示している段階」(近藤産興 近藤達夫常務)

真冬の選挙は暖房の需要増

選挙事務所の建物から湯飲み茶碗まで、選挙で必要な物は多岐に渡ります。特に、真冬の選挙となった場合、必要なのが…。

「今回の場合は、暖房器具や冷たい木の床ところでやられる場合は、カーペットを敷いたりだとか、そういったものが出ると思う」(近藤常務)

暖房器具は、候補者の事務所だけでなく、演説会場や投開票所にも必要となります。しかし、この時期はすでに多くが工場や工事現場などに貸し出し済みです。

Q.選挙となった場合、在庫は大丈夫なのか

「季節商品で、この時期に生産していたら間に合わないから、 メーカーもあまり持っていないので、追加調達もなかなか難しいのが正直なところ」(近藤常務)

石油ストーブが不足する分は、電気ストーブなどでの対応を考えています。

「(衆院選を)やるんだったら早く決めてくださいと…」(近藤常務)

自治体も動き

突然の“解散風”に、早速、自治体も動き出しました。三重県選挙管理委員会では、候補者に配る「選挙の七つ道具」や投票用紙などの発注に追われていました。取り分け心配なのが…。

候補者への説明や受付として使う会場がすでに別の行事などで押さえられていて、空いていないケースが相次いでいるといいます。

解散・総選挙は、果たしてどうなるのでしょうか？