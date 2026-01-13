Official髭男dism、YOASOBI、back number、福山雅治、Vaundy…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（1月10日（土）付）
グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。1月10日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月10日（土）付）を発表しました。
■10位：玉置浩二「ファンファーレ」
ランキング圏外から再登場！ 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）主題歌。昨年12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」では、特別企画として同曲をテレビ初披露しました。
■9位：いきものがかり「超ありがとう」
初登場！ 2010年リリースの楽曲「ありがとう」をアレンジしたものが、1月1日に配信リリースされました。
■8位：SUPER BEAVER「生きがい」
初登場！ 2月6日（金）から開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」に向けたフジテレビ系2026 アスリート応援ソング。2月11日（水）にリリースされます。
■7位：ヨルシカ「プレイシック」
初登場！ 3月4日（水）にリリースされる約3年ぶりのデジタルアルバム『二人称』に収録される楽曲で、2025年12月22日に先行配信リリースされました。
■6位：Vaundy「呼び声」
初登場！ 昨年放送されたテレビ番組「Vaundy18祭（フェス）」（NHK）のテーマソングで、2025年12月24日に配信リリースされました。
■5位：福山雅治「木星 feat. 稲葉浩志」
先週1位から4ランクダウン↓ 現在公開中の「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の主題歌が3週連続でランクイン。配信ダウンロードとともに、ラジオオンエアも引き続き好調を維持しています。
■4位：back number「どうしてもどうしても」
先週3位から1ランクダウン↓ 2025年12月27日に配信リリースされ、NHKウインタースポーツテーマソングとして書き下ろされた楽曲が、2週連続でランクイン。
■3位：レトロリロン「リコンティニュー」
初登場！ 1月28日（水）にリリースされるファーストフルアルバム『コレクションアローン』のリード曲で、1月14日（水）に先行配信されます。
■2位：YOASOBI「アドレナ」
初登場！ 1月4日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「花ざかりの君たちへ」のオープニング主題歌に起用されています。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Official髭男dism「Make Me Wonder」
初登場！ 2025年12月29日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「ダーウィン事変」オープニング主題歌になっています。
――番組ではほかにも、ゲストパートにMyuk（ミューク）さんが登場。2025年12月17日にデジタルリリースされた楽曲「雪唄 - yukiuta」のお話などを伺いました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12633
