「旦那が不倫を辞めてくれないから」「子どもができないから」…自分を責める相談者に江原啓之が届けた言葉とは？
スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。
今回の放送では、自分を幸せにできず苦しむ女性からの相談に、江原がアドバイスを送りました。
＜リスナーからの質問＞
たまたま番組を見つけて、初めて拝聴いたしました。「自分が幸せじゃないと、周りも幸せにできない」というお話、頭では分かっていましたが、なんだかズキッとしました。
私は、自分で自分を幸せにすることが、なかなかできないでいます。それを「子どもがなかなかできないから」とか「旦那が不倫を辞めてくれないから」とか、何かのせいにしている自分にも気づいています。
気づいているけど、どうしたらいいか分からない。毎日仕事して寝ての繰り返しの日々に嫌気がさしていて、食に走ってしまい、1年以内に8kg太りました。私はまず何から始めたらいいのでしょうか……。
――初めて番組に触れ、今の自分に刺さる言葉を受け取った相談者の「運の強さ」を奥迫が指摘する一方で、江原はメールから溢れる「寂しさ」を敏感に感じ取っていました。
江原：私はね、この相談者さんのメールを拝読してね、とっても寂しい気持ちになった。ラジオを聴いてこの言葉にズキっとしたのは、あなたに向けられたメッセージだからなんですよ。ちゃんと届いているということね。
そこで、あなたが人生を切り替える勇気が持てるかな？ ということ。まず一番は、自分で自分のことをもっと好きになんなきゃダメだと思う。なんかね、寂しさが表れてる。でも、そのきっかけはやっぱり旦那さんだと思う。不倫をやめてくれないとか、子どもがなかなかできないからとか、相談者さんが女性として傷付いているんじゃないかな。
ここは1つ、よく自分の心と向き合って、「本当に今の結婚で良いの？」と問いかけてみて。「あなたはもっと愛されたり、もっと女性として輝ける人なんじゃないの？」「諦めちゃっていない？」と。この旦那さんと理想のようになりたいというところにだけ、しがみついていないか。もっと本当は、あなたは羽ばたける人なんじゃないか、って思うんですよね。
――食に走ってしまった現状も、自分を惨めな方向へ追いやってしまっている「殻」だと指摘する江原。そこから抜け出すための希望の言葉を贈りました。
江原：あなたの素敵なガイド（守護霊）が、メッセージを告げているんじゃないかな。もしかしたらね、あなたの気持ちがそういうふうに（自愛に）向いたら、旦那さんも変わるかもしれない。自分を認めて変わっていくと、ご主人も変わってくる。
で、それでもしご主人が変わらなかったら、その時はあなたが羽ばたく時なんじゃないかな。そこに執着しなくても、あなたは幸せになって良いの。もっと幸せになるべきなのね。それで、もっともっと周りの人たちにも、幸せをお裾分けして、お福分けしていけることが大切なんだと思います。
●江原啓之 今夜の格言
「人は寂しさを知る分、愛が輝きます」
＜番組概要＞
番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り
放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00〜22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30〜12:55
出演者：江原啓之、奥迫協子
