「旦那が不倫を辞めてくれないから」「子どもができないから」…自分を責める相談者に江原啓之が届けた言葉とは？

「旦那が不倫を辞めてくれないから」「子どもができないから」…自分を責める相談者に江原啓之が届けた言葉とは？