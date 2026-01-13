ＥＣＢなど主要中銀総裁 パウエルＦＲＢ議長を支持する共同声明発表 ＥＣＢなど主要中銀総裁 パウエルＦＲＢ議長を支持する共同声明発表

我々は、連邦準備制度およびジェローム・H・パウエル議長に全面的に連帯する

中央銀行の独立性は、我々が奉仕する市民のために、物価、金融、経済の安定の礎である

したがって、法の支配と民主的説明責任を完全に尊重しつつ、その独立性を維持することが極めて重要

パウエル議長は、誠実さをもって職務に専念し、公共の利益に揺るぎないコミットメントを示してきた

私たちにとって、彼は、共に仕事をしたすべての人々から最高の敬意を払われる、尊敬すべき同僚である



※ＥＣＢ、英中銀、スウェーデン中銀、デンマーク中銀、スイス中銀、豪中銀、カナダ中銀、韓国中銀、ブラジル中銀、ＢＩＳなど

