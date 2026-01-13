東御市では市内の小学生によるパラスポーツ大会が開かれました。児童たちはパラリンピック競技などを通じ、学校の垣根を越えて親睦を深めました。



「みんなパラ小学祭頑張るぞ！」

「おー」



元気のいい掛け声で始まったパラスポーツ大会その名も「パラ小学祭」。東御市の5つの小学校から5年生200人が集まりました。



児童たちが競うのはパラリンピック競技のボッチャ。





そして「車いすバスケットボール」にヒントを得た「車いすポートボール」です。大会は「パラスポーツ」を通して共生社会の実現を目指そうと、去年に続いて2回目の開催です。今年は和小学校が代表して大会の企画や運営を担いました。サポートするのは北佐久郡軽井沢町出身で2010年のバンクーバーパラリンピックパラアイスホッケーの銀メダリスト上原大祐さんです。上原大祐さん「チームワークがないと楽しめない。このチームワークを育てていくのが一番の魅力だと思う」戸惑いながらもボールを投げる児童たち。徐々に感覚をつかみ始めていきます。こちらは「車いすポートボール」。ゴールの台に立つ児童がその場でボールをキャッチできれば得点となります。「がんばれ！がんばれ！」最後は1チーム10人で競う車いすリレー。会場の熱気は最高潮に…。5年生「いつもやっている体育とは違う楽しみがあっていいと思います」「力の加減もわかったし他のチームとも交流ができたので良かったです」児童たちはパラスポーツを通じて仲間と協力することの大切さを学びました。