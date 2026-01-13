小学生のパラスポーツ大会 競技への理解と学校の垣根を越え親睦深める【長野】
東御市では市内の小学生によるパラスポーツ大会が開かれました。児童たちはパラリンピック競技などを通じ、学校の垣根を越えて親睦を深めました。
「みんなパラ小学祭頑張るぞ！」
「おー」
元気のいい掛け声で始まったパラスポーツ大会その名も「パラ小学祭」。東御市の5つの小学校から5年生200人が集まりました。
児童たちが競うのはパラリンピック競技のボッチャ。
今年は和小学校が代表して大会の企画や運営を担いました。サポートするのは北佐久郡軽井沢町出身で2010年のバンクーバーパラリンピックパラアイスホッケーの銀メダリスト上原大祐さんです。
上原大祐さん
「チームワークがないと楽しめない。このチームワークを育てていくのが一番の魅力だと思う」
戸惑いながらもボールを投げる児童たち。徐々に感覚をつかみ始めていきます。
こちらは「車いすポートボール」。ゴールの台に立つ児童がその場でボールをキャッチできれば得点となります。
「がんばれ！がんばれ！」
最後は1チーム10人で競う車いすリレー。会場の熱気は最高潮に…。
5年生
「いつもやっている体育とは違う楽しみがあっていいと思います」
「力の加減もわかったし他のチームとも交流ができたので良かったです」
児童たちはパラスポーツを通じて仲間と協力することの大切さを学びました。