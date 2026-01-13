¡ÚÄ´ºº¡Û¡Ö2ÆüÌÜ¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¤â¤Ï¤äÀïÎ¬Åªºî¤êÃÖ¤!? ²¦Æ»¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤¬¥À¥ó¥È¥Ä / ¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¾®µÜ»³ÍºÈô»á¤ÎÇúÂ®¥ì¥·¥Ô¤â¸ø³«¡ª
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò²ÈÄí¤ÇÄ´Íý¡¦µÊ¿©¤¹¤ë20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷4700Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ÎÍâÆü¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ï2ÆüÌÜ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢²¿Æü¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¡¹¤¬2ÆüÌÜ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¿¼·¡¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡Ê¢¨¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤ÎÍâÆü¤Î¿©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤«¤é°úÍÑ¡Ë
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î¿©¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¡¢3»ØÉ¸¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡¿¹¥¤¡Ë¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤òºî¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÍ¤Ç¤Ï¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×¤¬¡Ê43.8¡ó¡Ë¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬¡¢²ÈÄí¤Çºî¤ë¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ÎÌÍ¤È¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥ì¡¼¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÆü¤¢¤ê¤¡×¤Çºî¤ë¤Î¤¬¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡© Ìó74¡ó¤¬ÍâÆü¤ÎÊ¬¤Þ¤Çºî¤êÃÖ¤¡ª
Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòº£¤Î¡ÖÊª²Á¹â¡×¤À¡£ Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯9·î¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹Êª²Á¡×¤Ï1¿©438±ß¡£Á°Ç¯Èæ¤Ç20¡ó°Ê¾å¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¸¤¯ÀáÌó¡õ¥¿¥¤¥Ñ¸þ¾å¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£ ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¡¼¤òºî¤ëºÝ¤Ë¡ÖÍâÆü°Ê¹ß¤ÎÊ¬¤âºî¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó74¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¤Ïº£¤äÃ±¤Ê¤ë¡Ö°ì¿©¤Î¸¥Î©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍâÆü¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢ÀïÎ¬ÅªÀáÌó¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼¡¤ÎÆü¤Î²¦¼Ô¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡ª ÌóÈ¾¿ô¤¬ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹
¡Ö2ÆüÌÜ¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£ ¹¥¤¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÌó51¡ó¡Ê¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¡ª¡Ë¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢·Ð¸³¼Ô¤âÌó75¡ó¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñÌ±Åª¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¸À¤¨¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÌÍ¤À¡£Ìó43.8¡ó¤¬¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×¤òÁªÂò¡£ Æé¤Ò¤È¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¡¢Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥«¥ì¡¼ÄÌ¡¦¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó ¾®µÜ»³ÍºÈô¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡
¤ª¤¦¤Á¤Î¥«¥ì¡¼¤Î¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤È¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ñºà¤¬¤è¤ê¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ß¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¥«¥ì¡¼¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¡¢2Æü´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ç¤ÏË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡£
¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó3Ê¬È¾¤Ç¥Ñ¤Ã¤È²¹¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤·¤«¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡Ö¤¯¤Ó¤ìÌÍ¡×¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤é¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¤Î»ÝÌ£¤È¤¦¤É¤ó¤Î¾®ÇþÊ´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÈþÌ£¡ª¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ÎÄêÈÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®µÜ»³ÍºÈô¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ª
Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢¤¼¤Ò¥«¥ì¡¼¤ÎÍâÆü¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ëÎäÅàÌÍ¤Ï¡¢¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡Ë¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ÎÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡£¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤é¤·¤¤¶¯¤¤¥³¥·¤ä¤â¤Á¤â¤Á´¶¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤Î¤É¤´¤·¤ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤Ç¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ½Ë¡¡ÊÊñÃúÀÚ¤ê¡¢Âç³ø¤æ¤Ç¡Ë¤ÈµÞÂ®Åà·ë¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ÂÇ¤Á¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
´ðËÜ¤Î¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡Ê½êÍ×»þ´Ö¡§10Ê¬¡Ë
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡§
¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×1¶Ì
¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼ Ìó160g¡ÊÂç¤¤Ê¶ñ¤ò½ü¤¤¤¿½Å¤µ¡Ë
¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê2ÇÜ¡ËÂç¤µ¤¸£²(30Õ)
¿å 150Õ
Ä¹¤Í¤® 1/3ËÜ
ÌýÍÈ¤²¡Ê°ì¸ýÂç¡Ë1/2Ëç
²¼½àÈ÷¡§
¡¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë
¢Ä¹¤Í¤®¤ÏÇò¤¤ÉôÊ¬¤ò¼Ð¤áÀÚ¤ê¡¢ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë
¼ê½ç¡§
¡Æé¤Ë¥«¥ì¡¼¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¿å¡¢Ä¹¤Í¤®¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤ÈÌýÍÈ¤²¤òÆþ¤ì²¹¤á¤ë
¢Ä¹¤Í¤®¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë
£(2)¤ËÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢1Ê¬¤Û¤É¤è¤¯ÏÂ¤¨¤ë
¤´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¾®¸ýÀÚ¤ê¤·¤¿Ä¹¤Í¤®¤ò¤Î¤»¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì
¡Ò²«¿§¤¤¡Ó¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡Ê½êÍ×»þ´Ö¡§10Ê¬¡Ë
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë¡§
¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×1¶Ì
A)
¼¡¤ÎÆü¤Î¥«¥ì¡¼ Ìó150g¡ÊÂç¤¤Ê¶ñ¤ò½ü¤¤¤¿½Å¤µ¡Ë
¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê2ÇÜ¡ËÂç¤µ¤¸3¡Ê45Õ¡Ë
µíÆý 150Õ
¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯ ¾®¤µ¤¸ 1/4
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ê¿å¼Ñ¡ËÅ¬ÎÌ
¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´ ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸1
¿å 20Õ
²¼½àÈ÷¡§
¡Ö¥«¥È¥¥Á¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë
¼ê½ç¡§
¡Æé¤Ë[A]¤òÆþ¤ì²¹¤á¤ë
¢(1)¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë
£´ï¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢¾å¤«¤é(2)¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¸ø¼°¤Ç700°Ê¾å¤â¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤À¤±¤Ç22¥ì¥·¥Ô¤â¡ª ¼¡²ó¤Î¥«¥ì¡¼¤ÎÍâÆü¤Ï¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥ÔURL¡§
