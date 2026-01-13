歌手で俳優の鈴木愛理（３１）が１３日、都内で行われた単独初主演映画「ただいまって言える場所」（２３日公開）の完成披露舞台あいさつに川口真奈（１８）、大塚寧々（５７）、伊藤歩（４５）らと登壇した。

親から自立できず、心に葛藤を抱えながら、生徒と向き合う中学教師・えりこ役の鈴木は「演じるえりこのネガティブとポジティブのバランスがすごく似ていて、ぜひやらせていただきたいですと思いました」と自身に近い役に挑戦欲が湧いたという。

えりこの母親役を務めた大塚は、親から自立できない娘役の鈴木とのやりとりについて「愛理ちゃんはかわいらしい感じなので、会った瞬間から初めて会った気がしないというか、ずっとしゃべってました」と明かすと鈴木も「絶対、前世で血がつながってた、と恐れ多いんですけど。そう思えるぐらい趣味の話とかしました」と親密ぶりを明かした。

今作の主題歌は鈴木が「ただいまの魔法」を歌唱。作詞を手がけ「詞をゼロから全部、書いたのはこの作品が初めて。『えりこ』のただいまという感情をリンクすることにあわせて、お母さんに向けて書かせてもらいました」とアピールした。