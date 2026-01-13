アニメのキャラクターを通して、若い世代に政治に関心をもってもらおうという取り組みです。高岡市の高校で、きょう、県議会議員が講師となって授業を行いました。



この授業は、高岡向陵高校が県議会議員の協力を仰いで2021年度から開いていて、今回は、間もなく選挙権を得る2年生およそ200人が参加しました。



授業で使われたのは、KNBなど日本テレビ系列で放送しているアニメ「葬送のフリーレン」のキャラクターが登場するリーフレット。





仲間と協力していくストーリーの展開が「地域の課題に向き合う」というテーマに合うことなどから、全国都道府県議会議長会が手がけました。県議会議員が講師を務めた授業では、議会の役割を学んだほか、税金のしくみや使い方を学ぶため、クラスで1万円ずつ集めたお金の使い方について、グループごとに話し合いました。そして幅広く意見を吸い上げる工夫が欠かせないことを実感していました。高校生「いろいろな意見があるから、1つにこだわらないことが大切だなと思いました」「市のお役所とかだと、もっといっぱいの案とか出ていて、どのように（集めたお金を）使っていけばいいかを、日常的に考えていければいいのかなと思います」全国都道府県議会議長会は、こうした授業を通して自分たちが政治の主権者である意識を持ってほしいとしています。