歌手の工藤静香（55）が、自宅で愛犬と遊ぶ様子を公開し、長女のCocomi（24）がウラ話を明かしている。

【映像】“すんごい豪邸”と話題の自宅で愛犬と遊ぶ工藤静香

自宅の庭で果物などを収穫する様子をInstagramで公開している工藤。「すんごい豪邸！」「自宅、森！！！」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

“すんごい豪邸”と話題の自宅で愛犬と遊ぶ姿公開

12日には「お気に入りのチノパンとビビ。ビビちゃんは寒いとおなかをこわすからお散歩の時はお洋服を着ます。かわゆす」とつづり、愛犬と遊ぶ動画を公開。この日のコーディネートも披露した。

Cocomiはストーリーズで「きのうの夜 ビビが人間1人ずつに『遊んでくださいー』って言いに回ってるのにみんな何かしらしてて構ってもらえなくてすねて母親の椅子に飛び乗ったら、母親が抱っこして家中の植物を紹介してた。嗅がせてあげてる。私のヘアピン奪って逃げていった。かわいい」とエピソードを紹介した。

ファンからは「ステキです！スタイル良くてカッコいい」「静香さんもビビちゃんも可愛すぎます」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）