おととしの衆議院選挙の際、大阪では19選挙区すべて維新がとりましたが、このうち15選挙区には自民党の候補も立候補していました。今回、このまま解散総選挙になると、同じ与党の「自民」と「維新」が“ガチンコ”で戦う異例の事態に。自民、維新、それぞれの候補者の葛藤を取材しました。

日本維新の会 吉村洋文 代表

「選挙区調整やる必要はないと思ってますから、選挙は戦えばいいと思っています」

異例の事態“与党対決”になった場合、どう臨むのか？

大阪選出の維新・美延衆院議員は…

日本維新の会（大阪4区） 美延映夫 衆院議員

「自民党さんと維新で合意したことを前に進めていくためにも、いわゆる『古い自民党』に戻さないという形でしっかり我々はやっていきたい思っている」

自民候補とも、いわゆる「ガチンコ」で戦うといいます。

日本維新の会（大阪4区） 美延映夫 衆院議員

「ガチンコでやって、選挙が終われば与党としてしっかり意思疎通をしていく。試合中は戦っても試合が終わったらノーサイド」

その美延氏と同じ大阪4区で、前回落選したのが自民党の中山泰秀氏。次も出馬を予定しています。

自民党（大阪4区） 中山泰秀 氏

「地元でぶつかっているから何とかというんじゃなくて、政策と選挙は別だという考え方のもとで、きちっと進めていった方が」

きょうは高市総理と並んだ新しいポスターが、後援会にお披露目されました。“与党対決”にはこんな声が…

中山氏の後援会メンバー

「選挙区調整はしないということだから、これまで通りと一緒です」

「前みたいに公明党さんだったら選挙区調整してたから」

自民党（大阪4区） 中山泰秀 氏

「（自民で）単独過半数が取れたら、それが一番理想形なんですけど、それを作るも作らないも今回の有権者の考え方次第」

衆議院選挙の目標について吉村代表は…

日本維新の会 吉村洋文 代表

「与党で過半数目標に僕自身は考えています。（解散は）やることは決定していると思う」

すでに選挙準備に追われているのが…

「街頭演説などに使われる選挙カーです。問い合わせが急増しています」

選挙カーのレンタル会社。きょうも…

グリーンオート 関東エリアマネージャー 宇佐美能久さん

「あっはい。ありがとうございます。選挙区はどちらになりますか？」

こちらは後ろの座席がガラス張りになっている人気の車種。選挙期間中レンタルするとおよそ150万円だそうです。

グリーンオート 若狭侍郎 代表

「土曜日は1日で約50件の問い合わせをいただきました。報道だけでここまで解散風が吹いたというのは初めてかなと思います」

選挙ポスターを手がける会社にも…

イツキプリント 斎藤博 代表

「（Q.問い合わせの状況は？）5〜6件ですね。『準備しないと間に合わない』と。その日のうちから紙を手配して一応準備をしてます」

選挙の戦略などを託される「選挙プランナー」に候補者の様子を聞いてみると…

選挙プランナー 松田馨さん

「（Q.〔候補者は〕現状のスケジュールでかなり焦っている？）本当にここまでの短期決戦となると。この3連休が明け、すぐスタートしないと間に合わないと」

高市総理はいつ解散を判断するのでしょうか？