MCなのに“とんでもない下ネタ”連呼！相方に注意されても暴走止まらず…それでもスタッフ「プロだな」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

1月12日（月）に放送された同番組では「テレビの裏方の本音」と題し、番組スタッフが目撃した“芸人のすごいと思った瞬間”が紹介された。

ある大物芸人は、相方に「どうせ使えねえからもうやめろ」と注意されても延々下ネタが止まらなかったそうで…。

【映像】「7〜8分の下ネタってなんだよ！」ウエストランド井口も苦笑

今回は、テレビの制作スタッフ82人に“一緒に仕事をして目撃した芸人のすごいと思った瞬間”をアンケート調査。テレビスタッフだからこそ知る、芸人が普段は見せない姿が明かされた。

あるスタッフは、番組収録の際にMCの芸人がオープニングトークで延々と下ネタを口にしていたことを明かす。

その芸人はゲストの紹介すらする前に“とんでもない下ネタ”を連呼していたそう。相方に「どうせ使えねえからもうやめろ」と注意されるも、暴走は7〜8分間止まらなかったらしい。

もちろん放送では使えないため撮れ高はゼロだったが、ゲストや観覧の客、スタッフ全員が大爆笑で、ある意味“最強の前説”だった。本人が「空気を温めるため」と計算してやったことかどうかは定かではないが、収録は大成功。この行動に、スタッフは「芸人だな」と思ったという。

これを聞いて久保田はすぐに誰のことかわかったようで、井口を見ながら「コイツんとこのボスだろ！」と叫ぶ。井口も「思い当たる人が割と身近な方で…」と笑った。

2人が言ったとおり、この芸人は爆笑問題の太田光。井口は「最初に（爆笑問題の番組の）収録の前説で見学させてもらったときは、“こんなに全力で誰よりも声張って、誰よりも汗かいてしゃべるんだ”“こんなにカットされてるんだ”とびっくりした」と振り返る。

そして「本当にオープニング使われてないですからね」と語ると、「7〜8分の下ネタってなんだよ！」とツッコんでいた。