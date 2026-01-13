Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3によるソロプロジェクト aillyが、2月18日にリリースする1st EP『ailly』の詳細を発表。あわせて、収録曲「ガールズトーク」が1月14日に先行配信リリースされる。

同作品は、既発曲「Radiory」や「噺々」の2026年バージョンに加え、高橋優提供による「ダイナミクス」のほか、公私ともに親交の深いyonige 牛丸ありさが制作に加わった「ガールズトーク」、「EXP」が収録。さらに、メロディを一般公募し、“卒業”をテーマに制作された楽曲「つぎはぎ」を含む全6曲が収録される。

新たに公開となったアーティスト写真とジャケット写真は、これまでの作品同様に大川直也がディレクションを務めた。aillyとして、またアンジェリーナ1/3としての嗜好や世界観が随所に反映されたアートワークに仕上がっている。

加えて、「ガールズトーク」は本日1月13日22時から放送の『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM）にて初オンエアされる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）