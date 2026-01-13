EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ AMAZING COFFEEが、コラボレーション店舗第4号店『DANNY GOTEN produced by AMAZING COFFEE』を2月6日に長崎スタジアムシティにオープン。また、第5号店『DANNY CHURROS produced by AMAZING COFFEE』を2月7日に福岡ソラリアステージにオープンする。

両店舗では、“推しチュロス®・文字チュロス®”で、希望の文字や型をチュロスで表現することが可能。ライブのお供や観光の思い出に、食べる3Dエンターテイメントを楽しむことができる。

また、長崎のDANNY GOTENでは、米粉チュロスだけでなくグルテンフリーフードも展開予定だ。

＜AMAZING COFFEE プロデューサー EXILE TETSUYA コメント＞

昨年の大阪・関西万博での出店でご一緒させていただいた、米粉チュロスジャパン株式会社様が運営される「DANNY CHURROS」とのコラボレーション店舗を、九州に2店舗オープンさせていただくことになりました。いずれの店舗でも、コーヒーとの相性抜群なチュロスをお楽しみいただけるのですが、「推しチュロス®・文字チュロス®」という新しいスタイルの推し活が楽しめるので、LIVE前などにはぜひ立ち寄っていただきたいです。また、長崎の店舗は長崎スタジアムの中にあるので、アメコのコーヒー片手にサッカー観戦ができるのも魅力的です。AMAZING COFFEEとしては念願の九州での店舗展開となりますので、たくさんの皆さんに足を運んでいただけると嬉しいです。

EXILE TETSUYA

