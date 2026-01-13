¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¡¢6·î13Æü¤Ç³èÆ°½ªÎ»¡¡¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢ーÈ¯É½¤â
¡¡¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¡¢2026Ç¯6·î13Æü¤ÎLINE CUBE SHIBUYA¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡§¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ìî²»¤Ë¹ï¤ó¤À¡È¥Ù¥¹¥È¡¦¥Õ¥©ー¡É¤Î½¸ÂçÀ®¡¡¿·¥á¥ó¥Ðー¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø½½Â«¤ª¤È¤ÏÂ´¶È¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¡Ë
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯2025Ç¯¤Ë·ëÀ®10¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¡¢¿·ÂÎÀ©3¼þÇ¯¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢Æ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¤é¤·¤¯¾Ð´é¤Ç¡¢°¦¤È¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¹¤Ï½ªÃåÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥ÐーÃ£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î25Æü¤Ë¤Ïºî»ì¤ò¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡¢ºîÊÔ¶Ê¤òµÜÌî¸¹»Î¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò²ÃÌÐ·¼ÂÀÏº¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤¿¿·¶Ê¤ò´Þ¤à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDance to the Music～Journey with¡¡Philosophy no Dance～¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4·î19Æü¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹ The Last Tour ～Journey with Philosophy no Dance～¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë