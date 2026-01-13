ドウシシャは27インチ移動式モニター『ドでかPad』をドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店などで販売を開始した。

本製品は、Androidタブレットの使いやすさと大型モニターの迫力を融合した27インチのタッチパネル型移動式モニターだ。バッテリーが内蔵されており、キャスター付きでコードレスで柔軟に動かせる作りとなっている。

移動できる大型モニターの用途としては、縦型コンテンツの増加による、縦のまま大型のモニターで見たいといった用途が挙げられる。応援購入サービス「Makuake」にて先行販売プロジェクトを行った結果、応援購入総額約1,600万円のプロジェクトとなり、今回は一般販売となる。

モニターは27インチであるほか、4Kのタッチパネルだ。さらに縦横90度に回転できるため、ショート動画やライブ配信などの縦型コンテンツを大型モニターで楽しめる。

スタンド部分は無段階で約20cmの高さ調節が可能だ。この高さ調整を行うことで、立って見るときや座って見るとき、寝転ぶときといったシーンに合わせて柔軟に調整できる。

Android 14を搭載しているため、タブレットの要領で動画アプリをはじめとしたアプリもダウンロード、利用できる。SNS、学習アプリ、ブラウザなど普段使用しているアプリをそのまま大きな画面で楽しめる。

付属のリモコンは、マウスカーソルのように画面上で操作できるポインターボタンを搭載しているため、タッチができない遠くからでも操作が可能だ。リモコンを収納できる専用ホルダーも付属しているため、置き場所にも困らない。

スピーカーは、ミッドレンジ、ウーファー、ツイーターをそれぞれ独立して搭載した合計36.6Wの出力で構成されている。本体とスタンドに内蔵されているため、持ち運びの際にスピーカーのことを考えずに済む作りだ。

他にも、内蔵されているカメラを用いてビデオ会議に使うほか、ケーブルを繋いでサブモニターに使うといった用途にも使える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）