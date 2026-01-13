1月16日より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第29話（第2期第1話）「じゃあ行こうか」のあらすじと先行場面カットが公開された。

『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれる。

魔法都市オイサーストを後にし、北側諸国の道を行くフリーレン、フェルン、シュタルク。その道中、緩んだ地盤から穴の中へ落ちてしまう。そこは魔法を無効化する力を持った鉱石“封魔鉱”が一面に広がっていた。フリーレンとフェルンが魔法を使うことができず、地上に続く道を探すが、そこに魔物が現れて…。

新たに公開された先行場面カットでは、勇者ヒンメル、僧侶ハイターと共にいるフリーレンや、再登場するヴィアベルの姿などが描かれている。

なお、TOHO animationの公式YouTubeチャンネルでは、先日発表されたオープニングテーマMrs. GREEN APPLE の「lulu.」、miletによるエンディングテーマ「The Story of Us」、それぞれの一部音源を聴くことができるPVが公開されている。（文＝リアルサウンド編集部）