¹âÍº»Ô¡¢Í¥ÎÉÆü·Ï´ë¶È7¼Ò¤òÉ½¾´¡¡Åê»ñ³ÈÂç¤Ë´¶¼Õ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤Ï12Æü¡¢»º¶ÈÈ¯Å¸¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»Ô¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆü·Ï´ë¶È7¼Ò¤òÉ½¾´¤·¤¿¡£ÍåÃ£À¸¡Ê¤é¤¿¤Ä¤»¤¤¡ËÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤Åê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È»º¶È´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Æü·Ï´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢ÅÔ»Ô¤Î»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤È»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÔÀ¯ÉÜ·ÐºÑÈ¯Å¸¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ÎÉ½¾´¤Ï2009Ç¯¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍåÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¹âÍº¤Ï¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£È¾Æ³ÂÎ²óÏ¤Î·ÁÀ®¤äÂè5À¤Âå¡Ê5G¡Ë°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¦AloT¡Ê¥â¥Î¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë»º¶ÈµòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤«¤é¡¢½¾Íè·¿»º¶È¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Þ¤Ç¡¢´°Á´¤Ê»º¶ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿2020Ç¯¤ÎÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¤è¤ë¹âÍº¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï9500²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó4Ãû6700²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤â¹âÍº»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¹âÍº»öÌ³½ê¤Î±üÀµ»Ë½êÄ¹¤Ï¡¢¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤Î»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¹âÍº¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Þ¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¿×Â®¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢»º¶È¤äµ»½Ñ¡¢»Ô¾ìÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¿¼²½¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÆüËÜ¿Í²ñ¹âÍº»ÙÉô¤Î²ÃÆ£²í¹°»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤äÃ¦ÃºÁÇ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤ÉµÞÂ®¤Ê»º¶ÈÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢»ÔÀ¯ÉÜ¤ä¸òÎ®¶¨²ñ¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
»ÔÀ¯ÉÜ·ÐºÑÈ¯Å¸¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ÎÉ½¾´¤Ï2009Ç¯¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍåÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¹âÍº¤Ï¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£È¾Æ³ÂÎ²óÏ¤Î·ÁÀ®¤äÂè5À¤Âå¡Ê5G¡Ë°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¦AloT¡Ê¥â¥Î¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë»º¶ÈµòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤«¤é¡¢½¾Íè·¿»º¶È¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Þ¤Ç¡¢´°Á´¤Ê»º¶ÈÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¢ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñ¹âÍº»öÌ³½ê¤Î±üÀµ»Ë½êÄ¹¤Ï¡¢¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤Î»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¹âÍº¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Þ¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬¿×Â®¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢»º¶È¤äµ»½Ñ¡¢»Ô¾ìÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¿¼²½¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÆüËÜ¿Í²ñ¹âÍº»ÙÉô¤Î²ÃÆ£²í¹°»ÙÉôÄ¹¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤äÃ¦ÃºÁÇ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤ÉµÞÂ®¤Ê»º¶ÈÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢»ÔÀ¯ÉÜ¤ä¸òÎ®¶¨²ñ¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë