近藤春菜、貫禄の「成人式写真」を投稿後「ステラおばさん」も振袖姿に激変！「春菜化」指摘でSNS大喜利状態

総務省が発表した最新の人口推計によると、2026年1月1日時点での18歳の新成人は全国で109万人。これは2025年の人口推計とほぼ同数で、1968年以来最少だった2024年の106万人に次ぎ、2番目の少なさだという。

1月12日の成人の日には各地で自治体などによる「20歳の集い」が開かれ、着飾った20歳が旧交を温める姿などが見られたが、そんな中、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が、自身のInstagramのストーリーを更新。

《新成人の皆さんおめでとうございます》と祝福すると《みんなまずは健康第一 まっすぐにやりたいことをやろう なににでもなれるさ》とエールを綴り、近藤が成人式の際に撮影した、「振袖姿」の写真を投稿した。

「近藤さんが投稿した『振袖姿』は、自身が20歳の時の成人式で撮影したものにもかかわらず、あまりにも貫禄があることから『20歳に見えない』と話題で、これまでも様々なバラエティ番組などで披露されてきました。“日本一有名な成人式写真”といわれるほどの近藤さんのお約束ネタにもなっています」（芸能記者）

すると同じ日に、近藤がお笑いの持ちネタにしているお菓子ブランドの「ステラおばさんのクッキー」のイメージキャラクター「ステラおばさん」も、振袖姿で自社の公式Xに登場。

両者が示し合わせたようなこの展開に、SNSで大喜利状態になっている。

「ステラおばさんも《ご成人おめでとうございます》の文字とともに、近藤さんが20歳のときに着ていた赤を基本にした振袖に寄せた色合いの振袖を着て登場しています。髪飾りも、付けている位置は違いますが同じような赤です。

そして、そのステラおばさんの顔は、店舗などで見かけるイラストよりも近藤さんに似せて描かれているようにも見えます」（前出の芸能記者）

この近藤に“激似”のステラおばさんの振袖姿には、

《ステラさんが「春菜さん化」している》

《春菜さん！？ ついに公式に採用されたのか…!》

《近藤春菜アカウントかと思って確認してしまいました》

など、「近藤春菜」のワードが含まれたリプライが殺到することになった。

このステラおばさんもまた、ネットミームになったりして？