¡Ö¥Ö¥¿2Æ¬¤Î¿©Æù½èÍý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡×¡á½÷À¤Î¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ç1000¿Í²¡¤·´ó¤»¤ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô¤Ç½÷À¤¬SNS¾å¤Ç¡Ö¥Ö¥¿¤Î¿©Æù½èÍý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢1000¿Í¤â¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏÀèÆü¡¢SNS¤Ë¡Ö1·î11Æü¤Ë¤¦¤Á¤Ç¥Ö¥¿¤ò2Æ¬½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¥Ö¥¿¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©刨ÆÚÅò¡ÊÆÚÆùÎÁÍý¡Ë¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡£Éã¤¬¹âÎð¤Ç¡¢¥Ö¥¿¤ò²¡¤µ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²È¤ÎÁ°¤ò¼Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð·ëº§¼°¤è¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ç¡£Â¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙ¡¢¶»¤òÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ê¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¼«Âð¤Î½»½ê¤òµ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Åê¹Æ¤«¤é2ÆüÍ¾¤ê¤Ç18Ëü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï14Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£½÷À¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸Þ¤Ä¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¹¤°¤ËËþ°÷¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É»Ö´ê¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ö¥¿¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ð¤ª¤³¤·¤äÌîºÚ¤òÀÚ¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÂçÀª¤Î¿Í¤¬½÷À¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆ±»Ô¹çÀî¶è¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷ÉôÌç¤Ï11Æü¸áÁ°¡¢½÷À¤Î²È¤Î¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¥Ö¥¿¤Î½èÍý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Ìë¤Ë¤Ï¡¢ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¿Í¤ä²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅöÆü¤Ï½÷À¤Î²È¤Î2Æ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Äó¶¡¤·¤¿3Æ¬¤Î·×5Æ¬¤Î¥Ö¥¿¤¬½èÍý¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÀµ·î¤è¤ê¤â¤Ë¤®¤ä¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ÖÎ¾¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡¤äÀ¯ÉÜÅö¶É¤¬¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÃá½ø°Ý»ý¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë