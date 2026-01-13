先進の科学と自然の恵みを融合し、時を超えて女性たちを魅了し続けるゲラン。その象徴ともいえるエイジングケア *¹ライン「アベイユ ロイヤル」から、厳選されたハチミツ *²を凝縮した新アイクリーム「アベイユ ロイヤル ユース アイケア クリーム」が、2月1日に誕生します。

デリケートな目もとを贅沢ケア

アベイユ ロイヤル ユース アイケア クリーム／12,650円（税込） 15ml

ゲランは15年以上にわたり、肌の自己修復力研究と、ハチ由来成分 *²の可能性を探求してきました。その研究の結晶として誕生したのが「アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロム」。そして2026年、その知見をさらに昇華させ、目もと専用に開発されたのがこのアイクリームです。

繊細な目もとに寄り添う、ミツバチの恵み *²を5倍 *⁴に

目もとの薄く繊細な肌のために採用されたのは、自然豊かな地で育まれた3種のブラックビーハニー *²。これらを「アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロム」比で5倍 *⁴という高濃度で配合し、さらにゲラン独自のロイヤルゼリー *³を組み合わせたハニーブレンドを採用。乾燥によるくすみやハリ不足など、目もと特有のエイジングサイン¹に集中的にアプローチします。

密着感を追求した、セカンドスキンのようなジェルクリーム

「アベイユ ロイヤル ユース アイケア クリーム」は、「アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロム」と同じテクノロジーを採用しながら、160回以上の処方試作を重ね、軽やかさと高密着を両立しました。ヒアルロン酸フィラー *⁵が、塗布した瞬間からふっくらとした感触をもたらし、まるでセカンドスキンのような薄膜が目もとを包み込みます。

さらに、天然由来成分91% *⁶配合。ナチュラルへのこだわりも大切にしながら、確かなエイジングケア¹を叶えます。

ゲランが辿り着いた、ロイヤルなアイケア体験をぜひ。

*1 エイジングケア：年齢に応じたお手入れ

*2 ハチミツ（整肌成分）

*3 アベイユ ロイヤル ウォータリー オイル セロムとの比較

*4 整肌成分

*5 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ（保湿成分）

*6 自然由来指数91%（水を含む）ISO16128準拠