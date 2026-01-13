テレビ朝日の報道番組「ニュースステーション」のメインキャスターなどを務めたフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんで死去した。

８１歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻、麗子さん。

埼玉県出身。１９６７年に早稲田大を卒業し、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオ番組の軽妙な語りで頭角を現し、テレビでは、萩本欽一さんらが出演したバラエティー番組「ぴったしカンカン」や、歌番組「ザ・ベストテン」などの司会として、早口かつユーモアあふれる進行で人気となった。

７９年にＴＢＳを退社し、フリーに。日本テレビの情報バラエティー番組「久米宏のＴＶスクランブル」などの出演を経て、８５年に始まった「ニュースステーション」のメインキャスターに就任。新しいスタイルの親しみやすいニュース番組として注目され、高視聴率を獲得した。政治問題への発言や、歯に衣（きぬ）着せぬコメントが時に議論を巻き起こしながらも、２００４年の番組終了まで出演した。

「ザ・ベストテン」の司会者として共演した俳優・タレントの黒柳徹子さんは、訃報（ふほう）を受けてＳＮＳでコメントを発表。「私には親友が、いるようでいなかった」とし、「あなたはその中で本当の親友だった。悲しいです。『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら続きを話しましょう」などと悼んだ。