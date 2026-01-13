“解散表明”はいつ？ 野党は反発 日韓首脳会談ウラで「調整不足」か…自民幹部からも不満の声
高市首相は“1月解散”を検討する中、13日、日韓首脳会談に臨みました。沈黙を続ける高市首相。具体的な指示がない中、自民党内からも不満の声が出ています。
国会にちらつく“解散”の二文字。
国民民主党 玉木代表（13日午前）
「“経済後回し解散”と言わざるを得なくなります」
立憲民主党 安住幹事長（13日午後）
「国民生活を犠牲にした解散・総選挙に対して強い憤りを感じております」
果たして、その行方は…。
■地元・奈良で韓国・李大統領と会談
高市首相（奈良市・13日午後）
「こんにちは！ようこそ！私のふるさと奈良に」
韓国 李在明大統領
「ありがとうございます。こんなに歓迎していただくのは身に余る光栄です」
外国の首脳を初めて地元に迎えた高市首相。
高市首相
「夫人も会えてうれしいです。テレビで見てましたけどやっぱりかわいい」
13日、韓国の李在明大統領との会談が行われました。
■李大統領は“日中韓の協力”について指摘
午後4時半から行われた共同記者発表では…
高市首相
「日韓関係の戦略的重要性について認識を共有し、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきとの点を確認しました」
日韓関係の重要性を確認。一方、李大統領は…
韓国 李在明大統領
「日中韓3か国が最大限共通点を見いだし、共に意思疎通を図り協力していく必要がある」
“日中韓の協力”について指摘したことを明かしました。
■突如浮上…衆議院の解散案
ただ、重要な外交のウラで、突如浮上したのが衆議院の解散案。検討されているのが通常国会冒頭での解散です。
13日、木原官房長官は議院運営委員会の理事会に出席。来週23日に通常国会を召集する方針を伝えました。
しかし、通常であれば召集日と合わせて提案する「施政方針演説」などを与党側は提案せず。国会の冒頭での解散検討を受け、演説などの日程を提案しないのは“異例のこと”です。
■維新・吉村代表「解散となれば与党で過半数を目標」
これに先立ち、自民党と日本維新の会は国会対策委員長が会談。“解散”に備え、連携を確認しました。
日本維新の会の吉村代表は。
日本維新の会 吉村代表
「解散になるんだというふうに思います。解散になれば当然、与党で過半数を目標にと僕は考えています」
■国民・玉木代表“経済後回し解散”と反発
反発を強めているのが野党です。
国民民主党 玉木代表
「何のための召集日の通告なのかなと」
先月、いわゆる「年収の壁」の引き上げなどについて自民党と合意した国民民主党。来年度予算案については“年度内の早期に成立させる”と確認していましたが…
国民民主党 玉木代表
「（冒頭解散の場合）年度内成立は事実上無理になります。“経済後回し解散”と言わざるを得なくなります」
立憲民主党も。
立憲民主党 安住幹事長
「国民に届くはずの本予算を先送りにしてまで、支持が高いから有権者に自分に入れろと言わんばかりの態度は、決して容認できるものではありません」
ただ、自民党も“一枚岩”というわけではなく、午後4時半ごろ…。
記者「木原官房長官が幹事長のもとへ向かいます」
木原官房長官と、鈴木幹事長がおよそ20分間の面会。解散について説明に訪れたのでしょうか。
■党幹部から漏れ聞こえる“不満の声”
実は、自民党幹部から漏れ聞こえるのが“不満の声”です。
政治部官邸キャップ・平本典昭記者
「取材で感じたのは多くの幹部が不満そうだった点です。高市総理から幹部に正式に直接連絡がないことにです。ある自民党幹部は取材に『連絡はありません』、別の自民党幹部は『解散するのであればちゃんと連絡してほしい』と不満そうでした」
「総理自身から指示がなく『やるにしてもやらないにしても連絡・指示がほしい』と不満が渦巻いているのが今の状況です」
今後の注目は2つ。1つ目は高市首相がいつ“方針”を党幹部に直接説明するのか。そして2つ目は、仮に解散となると、いつ会見を開き説明するのか─。今後の動きに注目です。