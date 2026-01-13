Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

夜のウォーキングからキャンプまで、幅広いシーンで「パッと使える」ライトが手元にあったら何かと助かりますよね。そういった意味で「TorchBuddy」は理想的な製品かも。

100m先まで照らし出すスペックをわずか20gのボディに凝縮しているとのことで、期待を抱きつつ実際に試してみました。

指先に馴染むコンパクトボディ

Photo: 山田洋路

「TorchBuddy」は親指ほどのコンパクトボディ。金属製電源ボタンはしっかりとしたつくりで、手袋をしていても押し間違えにくい操作性の良さを感じました。カチッとしたクリック感は確かな品質を指先に伝えてくれますし、手にしっくりと馴染むデザインです。

意識から消える「20g」の携帯性

Photo: 山田洋路

「TorchBuddy」はバッテリー込みでわずか20gという軽さも印象的。実際にズボンのコインポケットに入れて過ごしてみましたが、座ったり歩いたりしても全く気になりません。リュックのストラップに取り付けても重さを感じず、暗い中でモノを探すときなどのふとした瞬間に役立ちそうな予感。

【親指サイズの懐中電灯】たった20g！超軽量・コンパクトで頼れる光のパートナー 5,002円 【数量限定 39％OFF】TorchBuddy 1点 商品をチェックする

帽子のつばがヘッドライトに。両手が自由になる

Photo: 山田洋路

付属のクリップアクセサリーを使って、帽子のつばに装着してみました。本体が20gと非常に軽いため、重みで帽子がずれてくることもなく快適。キャンプでの設営や夜間の自転車のメンテナンスなど、両手を使いたい場面でこの「即席ヘッドライト」が威力を発揮してくれそうです。

シンプルかつ直感的なモード切り替え

Photo: 山田洋路

「TorchBuddy」はメインライト4段階とサイドライト6パターンの計10モードを搭載しています。操作はシンプルで、ボタンをクリックするだけでモード切り替えが可能。メインとサイドの使い分けも迷うことがありません。

Photo: 山田洋路

特に、サイドライトの白色点灯や周囲に存在を知らせる赤色点滅など、状況に合わせて直感的にモードを選べるのも秀逸。UVライトまで備わっている充実ぶりには正直驚きました。

夜の公園が昼間に変わる？ 侮れない明るさ

Photo: 山田洋路

「最大610ルーメン」の実力を試すべく、夜の公園へ向かいました。電源ボタンをダブルクリックすると、スマホのライトとは比較にならないほどの強力な光が放たれます。その明るさから100m先まで照らすというスペックにも納得です。

1時間のUSB-C充電で、エコモードなら最大約36時間も点灯し続けるスタミナも実用的。日常使いはもちろん、災害時や停電のときにもこれ1本あれば心の余裕が全然違うはずです。

「TorchBuddy」はミニライトの枠を超えた「親指サイズの安心の塊」。信頼性と多機能性を備えたこの1本をバッグやポケットに忍ばせておけば、夜道や非常時に対する心構えが変わるはずです。

詳しいスペックは、以下のリンクをチェックしてみてください。

【親指サイズの懐中電灯】たった20g！超軽量・コンパクトで頼れる光のパートナー 5,002円 【数量限定 39％OFF】TorchBuddy 1点 商品をチェックする

＞＞【親指サイズの懐中電灯】たった20g！超軽量・コンパクトで頼れる光のパートナー

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY