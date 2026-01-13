人気野球漫画とコラボ

11日に初日を迎えた大相撲初場所は、東京・両国国技館で連日熱戦が続いている。そんな中、改名を発表した力士の化粧まわしが、そのデザインと相まって、注目を集めている。

ひときわ目立っていた。西前頭三枚目の伯乃富士（伊勢ケ浜）が土俵入りの際に身に着けていたのは、人気の高校野 球漫画「バトルスタディーズ」とコラボしたデザインの化粧まわし。主人公・狩野笑太郎の横には、同様のタッチで描かれた伯乃富士自身の姿も。“2人”が並んでいる。

かつて宮城野部屋に所属していた伯乃富士は、今場所からしこ名を改名。2023年名古屋場所から親しんだ「伯桜鵬」に別れを告げた。ネット上では、新たな化粧まわしが間に合うかどうかに注目していた人もいたが、登場した漫画コラボにファンも反響を寄せている。

「伯乃富士の化粧まわし可愛い」

「絵柄でびっくり！ 高安関の時にも驚いたけど、なきぼくろ氏は好角家なのねー」

「伯乃富士の化粧まわし間に合ってたけどあの絵柄は何なのw」

「バトルスタディーズ化粧まわし 存在感抜群で土俵映えすごかった」

「伯乃富士の化粧まわしなんやあれは！？！？もっと見せて」

元PL学園野 球部だったなきぼくろ氏が高校野 球の様々な側面を描いて人気を博している同漫画。23年初場所では、高安（田子ノ浦）が同漫画が描かれた化粧まわしを着用していた。



