糖質オフ、グルテンフリー、低脂肪、腸活、クリーンイーティング……。健康を意識する人ほど、いくつもの食事法を組み合わせたくなりませんか？

私はなっちゃうんです。特にダイエットをしているときって、美や健康に対する意識が高まっているので、「もうちょっとこうした方がいいかも」「あれも組み合わせた方が効果が出やすいかも！ 」といろいろやりがちです。

でも、その“重ねがけ”、実は体に悪影響を及ぼす可能性があるそうです。

個人的にもビックリしたんですが、IFLSによると、オーストラリアの研究チームが、複数ダイエットの同時進行である「ダイエット・スタッキング」について警告を鳴らしていると伝えています。

複数の食事制限を同時に行うことが、栄養不足や体調悪化につながる恐れがあると指摘しているんですよ。

単体では正しくても、重ねると問題が起きる

研究を主導したキャロライン・タック博士によると、多くの食事法は単独なら意味があるものが多いそうです。ただ、それを同時に実践すると話は別。

例えばベジタリアンの人が腸の不調対策として、腸で発酵しやすく消化・吸収されにくい糖質を減らす食事法である「低FODMAP食」を始めると、植物性たんぱく質の多くが制限対象になるため、たんぱく質不足に陥りやすくなるケースがあります。

「健康のための選択」が、別の健康リスクを生んでしまうわけです。

腸の病気がある人ほど注意が必要

炎症性腸疾患（IBD）やセリアック病など、消化管の病気を抱える人は、もともと栄養不足になりやすい状態です。そこに自己判断で制限を重ねると、状況がさらに悪化する可能性があります。

研究では、こうした食事制限の積み重ねが、摂食障害につながるリスクも指摘されています。「正しく食べたい」という意識が強くなりすぎることで、心身ともに疲弊してしまうのです。

食事療法は万能ではない

もう1つの懸念は、食事療法への過信です。「食事さえ整えれば治る」と考え、必要な薬や治療をやめてしまうケースもあるといいます。

研究者たちは、食事はあくまで健康管理の一部であり、すべてを解決する手段ではないと強調しています。

健康意識が高まるのは良いことですが、制限を増やす前に「本当に必要か」を一度考えること。そして、必要な場合は専門家と相談することが大切です。

頑張りすぎないこと。それが、いちばん長く健康でいるためのコツなのかもしれません。

まずは、15分以上連続して歩くところから始めようかな…。

