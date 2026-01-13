【2025BESTヒット認定】デジタル・ガジェットの見逃せないヒットモノは？
2025年は、コスパの高さだけでなく、「これなら長く使える」「ライフスタイルが変わる」と感じさせるモノがヒットした一年だった。なぜ、あの製品は選ばれたのか？ この流れを汲んで、次にヒットするのはいったいどれだ？
2025年のBESTヒットモノを総ざらいするとともに、2026年上半期に注目したいNEXTヒットを先取りしよう。ここではデジタルカテゴリーでヒットした2025年BESTヒットアイテム5選を紹介する。
新たなユーザーの獲得でトップシェアに貢献
Z世代向けノートPC
富士通クライアントコンピューティング
FMV Note C
オープン価格（公式オンラインストア価格：15万1600円〜）
※実勢価格について、GetNavi 2-3月合併号では誤った価格を記載しておりました。お詫びして訂正いたします。
SPEC ●OS：Windows 11 Home●CPU：インテル Core Ultra 5●メモリ：16GB●ストレージ：約256GB（SSD）●バッテリー駆動時間（JEITA3.0）：約24.2時間（アイドル時）●サイズ／質量：W297×H13.9×D210mm／約1187g
【ヒットした理由】
狙い通り、Z世代にヒット！ 同世代の開発者が叶えた心地よさ
Z世代の社員が同世代に向けて開発したノートPC。持ち運びやすいサイズやファンレスによる静粛性など、細部までこだわった使い心地が支持され、狙い通りの人気を呼んだ。
Amazon該当カテゴリで1位を獲得した
超大容量モバイルバッテリー
アンカージャパン
Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル)
1万4990円
SPEC ●充電容量：25000mAh●入力／出力：最大100W／合計最大165W●本体サイズ：約W158×H54×D49mm●質量：約595g
ディスプレイを搭載した大容量モバイルバッテリー。ストラップ式と巻取り式のUSB-Cケーブルを1本ずつ、USB-CとUSB-Aのポートを1個ずつ装備。最大4つのデバイスに同時給電できる。
【ヒットした理由】
最大165Wのハイパワー＆大容量ディスプレイ搭載で安心
3つのUSB-Cポートからそれぞれ最大100W出力が可能で、複数端末への同時給電時の合計最大出力は165W。ディスプレイではバッテリーの状況を詳細に確認でき、安心して使える。
「ポタワングランプリ」で総合グランプリに輝く！ 磁性流体初搭載の完全ワイヤレスイヤホン
テクニクス
EAH-AZ100
オープン価格（実勢3万9600円前後）
SPEC ●ドライバーユニット：φ10mm●質量（イヤホン／ケース）：約5.9g（片側のみ）／約42g
ドライバーに磁性流体を採用し、正確でクリアなサウンドを実現。さらに、極薄エッジによる豊かな低音表現も可能になった。ノイズキャンセリング性能も業界最高峰だ。
【ヒットした理由】
クリアな音質だけでなく機能性の高さも好評を博す
業界初の磁性流体採用というキャッチーさと、それが叶えるナチュラルな音質がヒットの秘訣。さらに、ノイズキャンセリング性能や軽快な装着感も幅広い支持を集めた。
クラファンで1000万円以上の売上げた
８個口スリム電源タップ
サンワダイレクト
700-TAP082/700-TAP083シリーズ
オープン価格（実勢4700円前後〜）
SPEC ●定格容量：合計1400Wまで（TAP082）/合計1500Wまで（TAP083）●差込口：2P8個・口USB-A×1ポート・Type-C×1ポート（TAP082）/2P8個（TAP083）●ケーブル長：約1.5m/約3.0m●サイズ：W30.5×D23×H263mm（ケーブル除く）
【ヒットした理由】
縦も横も間も差せて効率よくまとまる
縦横からに加え、間にもコンセントを差せることから、形状の異なるアダプターでも効率よく使える。
Amazonプライムデーでシリーズ最高売上、シェア最高値を記録
最上位トラックボールマウス
ロジクール
MX ERGO S
MXTB2
オープン価格（実勢1万9580円）
SPEC ●サイズ：W100×H133×D51mm●質量：259g
【ヒットした理由】
正統な進化で注目を集める究極のトラックボールマウス
究極のトラックボールマウスとして人気が高いMX ERGO の最新機種。クリック時の音が静かになる、USB-C充電に対応するなど、従来機から正統な進化を遂げたことで、注目を集めた。
