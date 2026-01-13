2025年は、コスパの高さだけでなく、「これなら長く使える」「ライフスタイルが変わる」と感じさせるモノがヒットした一年だった。なぜ、あの製品は選ばれたのか？ この流れを汲んで、次にヒットするのはいったいどれだ？

2025年のBESTヒットモノを総ざらいするとともに、2026年上半期に注目したいNEXTヒットを先取りしよう。ここではデジタルカテゴリーでヒットした2025年BESTヒットアイテム5選を紹介する。

新たなユーザーの獲得でトップシェアに貢献

Z世代向けノートPC

富士通クライアントコンピューティング

FMV Note C

オープン価格（公式オンラインストア価格：15万1600円〜）

※実勢価格について、GetNavi 2-3月合併号では誤った価格を記載しておりました。お詫びして訂正いたします。

SPEC ●OS：Windows 11 Home●CPU：インテル Core Ultra 5●メモリ：16GB●ストレージ：約256GB（SSD）●バッテリー駆動時間（JEITA3.0）：約24.2時間（アイドル時）●サイズ／質量：W297×H13.9×D210mm／約1187g

【長期5年保証付】FMVCZSK1MA FMV Note C 13.3型 Core Ultra 5/16GB/256GB/Office+365 ミストグリーン Win1 富士通 \154,469 （2026/01/09 16:21時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【ヒットした理由】

狙い通り、Z世代にヒット！ 同世代の開発者が叶えた心地よさ

Z世代の社員が同世代に向けて開発したノートPC。持ち運びやすいサイズやファンレスによる静粛性など、細部までこだわった使い心地が支持され、狙い通りの人気を呼んだ。

Amazon該当カテゴリで1位を獲得した

超大容量モバイルバッテリー

アンカージャパン

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル)

1万4990円

SPEC ●充電容量：25000mAh●入力／出力：最大100W／合計最大165W●本体サイズ：約W158×H54×D49mm●質量：約595g

ディスプレイを搭載した大容量モバイルバッテリー。ストラップ式と巻取り式のUSB-Cケーブルを1本ずつ、USB-CとUSB-Aのポートを1個ずつ装備。最大4つのデバイスに同時給電できる。

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (ブラック) Anker \14,990 （2026/01/09 16:26時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【ヒットした理由】

最大165Wのハイパワー＆大容量ディスプレイ搭載で安心

3つのUSB-Cポートからそれぞれ最大100W出力が可能で、複数端末への同時給電時の合計最大出力は165W。ディスプレイではバッテリーの状況を詳細に確認でき、安心して使える。



「ポタワングランプリ」で総合グランプリに輝く！ 磁性流体初搭載の完全ワイヤレスイヤホン

テクニクス

EAH-AZ100

オープン価格（実勢3万9600円前後）

SPEC ●ドライバーユニット：φ10mm●質量（イヤホン／ケース）：約5.9g（片側のみ）／約42g

ドライバーに磁性流体を採用し、正確でクリアなサウンドを実現。さらに、極薄エッジによる豊かな低音表現も可能になった。ノイズキャンセリング性能も業界最高峰だ。

テクニクス Technics ワイヤレスイヤホン EAH-AZ100-S シルバー ノイズキャンセリング 3台マルチポイント ハイレゾ音質再生 パナソニック(Panasonic) \36,690 （2026/01/09 16:24時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【ヒットした理由】

クリアな音質だけでなく機能性の高さも好評を博す

業界初の磁性流体採用というキャッチーさと、それが叶えるナチュラルな音質がヒットの秘訣。さらに、ノイズキャンセリング性能や軽快な装着感も幅広い支持を集めた。



クラファンで1000万円以上の売上げた

８個口スリム電源タップ

サンワダイレクト

700-TAP082/700-TAP083シリーズ

オープン価格（実勢4700円前後〜）

SPEC ●定格容量：合計1400Wまで（TAP082）/合計1500Wまで（TAP083）●差込口：2P8個・口USB-A×1ポート・Type-C×1ポート（TAP082）/2P8個（TAP083）●ケーブル長：約1.5m/約3.0m●サイズ：W30.5×D23×H263mm（ケーブル除く）

サンワダイレクト 電源タップ USB付き AC 8個口 3m Type-C USB A 急速充電 絶縁キャップ スイングプラグ 延長コード スリム ホワイト 700-TAP082-3W サンワダイレクト \6,280 （2026/01/09 16:23時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【ヒットした理由】

縦も横も間も差せて効率よくまとまる

縦横からに加え、間にもコンセントを差せることから、形状の異なるアダプターでも効率よく使える。

Amazonプライムデーでシリーズ最高売上、シェア最高値を記録

最上位トラックボールマウス

ロジクール

MX ERGO S

MXTB2

オープン価格（実勢1万9580円）

SPEC ●サイズ：W100×H133×D51mm●質量：259g

ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス MXTB2 MX ERGO S Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome Android トラックボールマウス グラファイト 国内正規品 Logicool(ロジクール) \17,064 （2026/01/09 16:22時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【ヒットした理由】

正統な進化で注目を集める究極のトラックボールマウス

究極のトラックボールマウスとして人気が高いMX ERGO の最新機種。クリック時の音が静かになる、USB-C充電に対応するなど、従来機から正統な進化を遂げたことで、注目を集めた。

※「GetNavi」2026年2-3月合併号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 【2025BESTヒット認定】デジタル・ガジェットの見逃せないヒットモノは？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.