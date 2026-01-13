フォーエイト48あみか、恋人・アマリザとの“成人式プリ”公開「振袖姿可愛すぎる」「いつまでもラブラブ」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが13日、自身のInstagramを更新。恋人のアマリザとのプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気美女YouTuber「ビジュ最強カップル」恋人とのラブラブプリクラ
あみかは「成人式プリ」と題し、振袖姿でのオフショットを公開。華やかな振袖に身を包んだあみかが、スーツ姿のアマリザと寄り添う仲睦まじい様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「振袖姿可愛すぎる」「いつまでもラブラブ」「お似合いのカップル」「成人おめでとう」「2人の空気感が好き」「ビジュ最強カップル」「末長くお幸せに」といったコメントが寄せられている。
あみかはフォーエイト48のアマリザと、2024年1月3日に更新したYouTubeにて交際を公表。メンバー同士の交際であることに多くの注目を集めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
