IVEリズ、美脚際立つチア衣装姿でのTWICEダンスが話題「可愛さが限界突破」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/01/13】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）公式Instagramが1月11日に更新された。LIZ（リズ）のチア姿に反響が寄せられている。
【写真】KPOP美女、ミニスカチア姿が悶絶級の可愛さ
◆リズ、チア衣装でTWICEダンス
1月10日、台湾・台北ドームで行われた「Golden Disc Awards」に出演したIVE。同イベントでは、美しい脚が際立つミニ丈のチアリーダー風衣装でパフォーマンスをし、話題を集めた。リズは、衣装姿でTWICE「CHEER UP」をキュートに踊る舞台裏での姿を披露していた。
◆リズの投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛さが限界突破」「お人形さんみたい」「元気出ました！」「スタイリング優勝すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】