おしるこにサングリアまでッ！？ 小腹が空いたら【モスバーガー】へGO♡「期間限定メニュー」に注目

小腹が空いた時は、休憩がてら【モスバーガー】へ寄り道してみては？ ほどよくお腹が満たされそうな「期間限定メニュー」が登場しています。少し時間を潰したい時にもうってつけ。今回はファストフードで味わえるとは思えないものも含めた、今すぐ食べたくなりそうなメニューを紹介します。

和の風味に癒されそうな「おしるこ（粒あん）」

@megumiko_maniaさんが「ちょっとお腹が空いたときにもぴったり」と語る、ファストフードではあまり見かけないこちら。粒あんを加えたおしるこが、2026年3月下旬頃までの期間限定で登場しています。和の風味を感じられて、疲れも癒されるかも。シンプルな分、素材本来の味わいも楽しめそうです。

具材感もほんのりある「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」

ブロッコリーとじゃがいもを合わせた、野菜不足が気になる時に良さそうなポタージュ。こちらも2026年3月下旬頃までの期間限定メニューです。ほんのりと具材感が残っている仕上がりに、ほどよくお腹も満たされるかも。公式サイトによれば「野菜の甘みとミルクのコクが味わえる」とのことで、ほっとするような優しい味わいが楽しめそうです。

ジンジャー好きにおすすめしたい「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア＜ノンアルコール＞」

ファストフードながらサングリアが楽しめる、ノンアルのスパークリングドリンク。@megumiko_maniaさんによると「ジンジャーのスパイスとフルーツの甘さがやさしく重なる」という本格派らしく、パンチの効いた味わいが良い気分転換にもなりそう。S・M・Lの3サイズがあり、2026年3月下旬頃までの期間限定なので、気になる人はお早めに。

スイーツ感覚で飲めそう「まぜるシェイク 栗」

2026年1月下旬頃までの期間限定で味わえるシェイク。栗を合わせたスイーツ感のある一杯です。公式サイトによると「栗の上品な味わいが楽しめるソース」をバニラシェイクにのせていて、こっくりとした色合いに濃厚さも感じられそう。寒い時期ではありますが、暖かいところで飲むのも、この季節ならではの趣があります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino