人気エアバンド「ゴールデンボンバー」の歌広場淳（40）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。右足の前十字靱帯断裂のため、この日からしばらくの間、入院することを発表した。



【写真】靱帯が断裂してるのに全力パフォーマンスする歌広場淳 プロ意識すご！

歌広場は文書を公開し、「昨日の配信でお伝えさせていただいたのですが、本日からしばらく怪我の治療のために入院します」と発表した。けがの内容については「右足の前十字靱帯断裂で、明日の午前中に手術の予定です」と知らせた。



けがの公表について「急に何もなくなったら心配する人もいるかもと思い、事務所と相談の上でお伝えすることにしました」と説明。今後についても「SNSの更新はしていくので、これまでと変わらず構ってやって下さいね！」と記した。



歌広場は12日に配信サイト「Twitch」で生配信を実施し、「右足の靱帯が切れているんですね、僕」と報告。けがをした時期について、2025年に行ったゴールデンボンバーのライブツアー前からであると明かし、「（ツアー中に）お医者さんに相談したら、『今後もライブでハードに動くことが想定できるので、手術しません』と言われた。なので（ツアー中は）痛み止めを打ってライブに出ていた」と明かした。ただ「筋肉をつけてケアもしたので、何とかできていた。ただ痛いのは痛いし、全力を出せないんですね。全力出したいから明日から入院が待っています」と話していた。



（よろず～ニュース編集部）