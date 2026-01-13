タレントのダレノガレ明美が１３日、神奈川・川崎市内で行われた「ＴＲＩＵＭＰＨ Ｂｒａｎｄ Ｎｉｇｈｔ ２０２６」に出席した。

１２０年の歴史を持つイギリス発のバイクメーカー「トライアンフ」の新モデル発表会。同メーカーのアンバサダーに任命されたダレノガレは「光栄です。歴史のあるバイクのアンバサダーに選ばれたことにうれしい気持ちになりました」と笑み浮かべた。

自身のバイク歴は１年ほど。免許を取った経緯について問われると「兄も父もバイクに乗る人なので、家にバイクがある環境で育ったんですけど、車の免許とった後に事務所に入って『危ないからやめておこう』と言われていた。おととし（２０２４年）、事務所を独立してバイクの免許を取ってないことが人生でできていないことだなと思って、すぐに取りに行きました」と説明。「免許取ってから１年くらいしか経（た）ってないですけど、乗る前と乗ってからではイメージが変わった。免許とって良かったなと思うことが多いです」とうなずいた。

今となってはバイクが「私にはなくてはならない存在、相棒」と位置づける。ツーリングを楽しんでいるといい「ロケとかで車で通ったときとかに『ここ、バイクで来たら気持ち良いだろうな』とか、ずっとバイクのこと考えてます。ＳＮＳの関連も全てバイクです」とあふれんばかりの愛を口にしていた。