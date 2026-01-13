ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のドラマー兼バックアップボーカリストのナヲが新年会の様子を披露し、話題だ。

１３日にインスタグラムで「【新年会】１２月に集まってあまりに楽しかったので定例会にしよう！ということで、同級生＋みさとちゃん会の新年会です」と書き始め、ムロツヨシ、 お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄と妻で女優の清水みさととの新年会の写真をアップ。

「楽しく呑んで食べて終わりかけ、急にケーキ登場！あ！そうだ！！高橋さんもムロさんも誕生日まもやんかー！おめでとー！！！！！と思ったら…１２月のあたしの写真と名前もあるー！！完全に気抜いてたからめっちゃ嬉しかったー みさとちゃんありがとう！！！手作りの写真切り抜き飾りめっちゃキュンときたー」とつづり、「次回は２人も５０歳なったところでみんなで美味しいもの食べよーね！」と続けた。

この投稿にファンからは「仲良くてうらやましぃ〜これからもずっと仲良くして下さい」「ナイス！５０歳」「ミュージシャン、俳優、芸人と仕事は違えど素敵な仲間ですね」などのコメントがあがっている。