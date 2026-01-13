バラエティー番組の司会やニュースキャスターとして活躍した久米宏さんが、肺がんのため亡くなりました。81歳でした。

歌番組の司会では、軽妙な語り口でお茶の間に愛され、報道番組では、時の総理に鋭く切り込む場面も。元TBSアナウンサーで、バラエティー番組やニュースキャスターとして活躍した久米宏さんが肺がんのため亡くなりました。81歳でした。

埼玉県出身の久米さんは、1967年に早稲田大学を卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。その後、フリーに転身すると、1985年からテレビ朝日の「ニュースステーション」のメインキャスターを18年あまり務めました。

突然の訃報に街の人は…

60代

「そうなんですか」

50代

「ザ・ベストテンはみんな見ていたから。司会者2人のトークが楽しかった」

70代

「結構ものをはっきり言うから、私は共感してました。亡くなったのは実に残念です」

久米さんの妻、麗子さんは…

妻・麗子さん

「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと旅立ちました。自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」

芸能界からも悲しみの声が。「ザ・ベストテン」で長年共演した黒柳徹子さんは…

黒柳徹子さん

「久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです。『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう」

バラエティ番組「ぴったしカン・カン」で共演した萩本欽一さんは…

萩本欽一さん

「テレビのニュースで見まして、『おいおい、どこにいくんだ、また遠くに行くのかい』、そんな言葉を言いました。私の気分では亡くなったというよりも、久米ちゃん、ちょっとお休みね」

所属事務所によりますと、通夜・葬儀はすでに近親者のみで執り行われたということです。