高市首相は“1月解散”を検討する中、13日、日韓首脳会談に臨みました。沈黙を続ける高市首相は本当に解散するのか。日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が、次の3つのギモンについて解説します。

1.解散検討 自民幹部は「不満」

2.協力→批判 なぜ態度一変？

3.高市首相の「最終決断」は？

■「連絡してほしい」不満渦巻く自民党

──自民党の中からも不満の声が出ているのですか？

そうなんです。13日は3連休明けでした。多くの自民党幹部が解散検討のあと、初の出勤となりました。

取材で感じたのは、多くの幹部が「不満」そうだった点です。何にかと言えば高市首相から幹部に正式な連絡がないことに、です。

ある自民党幹部は「連絡はありません」と、きっぱり。別の自民党幹部は「解散するのであれば、ちゃんと連絡してほしい」と不満そうでした。

多くの幹部が解散検討の情報が出回る中、肝心の首相から連絡・指示がなく「やるにしてもやらないにしても連絡・指示がほしい」と不満が渦巻いている状況でした。

ある自民党幹部は「解散は総理の専権事項だが、選挙をやるならチームでやるんだから、指示を出さないと選手は動けない」と指摘しています。

■国民民主党、怒りで態度を一変

──2つ目のギモン。解散検討で協力体制から一転、批判に回っている人がいる。誰のことでしょうか？

これは、野党・国民民主党の玉木代表です。

玉木氏は去年、ガソリン税の暫定税率の廃止・年収の壁で高市自民党と合意し、自民党に「協力」する方向に態度を変えました。その玉木さんが、態度を一変させました。

──なぜ態度を一変させたのでしょうか？

それは「高市さんが約束を破ったから」と玉木さんは説明しています。約束とは、高市自民党と玉木国民民主が合意した物価高対策を進めるため来年度予算案の年度内成立するという約束です。

解散となれば「年度内成立」は難しくなります。ある国民民主党幹部は「自民党が言ってきた約束を勝手に破ってくるなら、協力なんてできるわけがない」と、怒っています。

一度は高市氏が協力を取り付けた野党の国民民主党も、怒りで態度を一変させています。

■自治体からも悲鳴や恨み節が…

──一方で選挙を想定して、例えば自治体の職員の方たちは、もう準備を始めているわけですよね？

10日に総務省が各都道府県の選挙管理委員会に準備を指示しました。いま、自治体からも悲鳴があがっています。

ある地方都市の市幹部に取材しました。「1月2月はただでさえ忙しい時期。選挙準備で物価高対策などが遅れる可能性がある」と言っていました。

ある東北地方の議員は「冬の選挙は、ポスター掲示板設置作業なども倍大変。雪国での選挙の大変さをわかってない」など、恨み節が聞こえています。

■解散判断なら…方針説明の会見はいつ？

──高市首相は、最終的に決断をどうするのでしょうか？

連日、同じ答えになってしまいますが、まだ取材を続けています。最新の取材では、13日午後の時点でも多くの自民党幹部が「正式な連絡はない」と否定しています。

注目のタイミングは2つです。

1つ目は、いつ高市首相が方針を党幹部に直接説明するのか。多くの幹部が「さすがに直接会って話すだろう」と指摘しています。

2つ目は、仮に解散の判断をすれば、いつ会見を開いて方針を説明するのか？

今週は外交ウイークです。高市首相は外交に没頭する。17日は「阪神・淡路大震災の追悼の日への配慮も必要」と周辺に話していて、方針説明はあるとしても、会見自体は18日の日曜以降との見方が出ています。

ただ、幹部への説明については、ある自民党幹部は「明日、奈良から帰ってきたタイミングでもできるのでは」と話しています。