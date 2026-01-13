13日、地元・奈良県で韓国の李在明大統領と首脳会談を行った高市総理。

来週召集される通常国会の冒頭で、衆議院を解散するとの見方が広がるなか、すでに準備に追われる人たちもいます。

「消費税導入への批判乗り切った」36年前の“冬の選挙”で

山形純菜キャスター:

まだ、高市総理からの言及はありませんが、解散はあるのでしょうか。「冬の選挙」のメリット・デメリットについて考えます。





TBSスペシャルコメンテーターの星浩氏によると、「国会で予算に対する野党の追及を回避できるのが、最大のメリットではないか」ということです。

もし1月に「冬の解散」となれば、1990年の第1次海部内閣以来、36年ぶりとなります。



1990年の衆院選は、1月24日解散・2月18日投開票という日程で行われ、自民党が逆風の中、275議席を獲得し、勝利をおさめたということです。



星氏は、この解散で「争点だった消費税導入への批判を乗り切った」としています。



ただ予算については、3月に入ってから審議入りして、年度内には決まらず、結局、暫定予算が組まれたのは4月だったといいます。

選挙カーや投票所でも“冬装備” 投票率下がる懸念も

山形キャスター:

星氏によると「冬の選挙」のデメリットについては、以下のようなことが考えられるといいます。



▼雪の中の選挙活動

選挙カーに冬用タイヤの装着など準備が必要に



▼受験シーズン

18歳以上に選挙権がありますが、選挙に行けない可能性も



▼自治体の負担

投票所にヒーターの設置など、防寒対策の準備が必要に



また、投票日に天気が荒れれば、投票率が下がる可能性もあるということです。

“選挙ポスター”も除雪 全国屈指の豪雪地帯では

山形キャスター:

この時期は2〜3mの雪が積もることもある、山形・大蔵村では、2025年1月に選挙が行われました。その際には、選挙ポスターの掲示板を、週に1〜2回、職員が除雪作業を行ったといいます。



冬の選挙は実施経験があり、慣れているということですが、担当者は「スケジュール調整など準備を進めている」としていて、選挙管理委員会にも「選挙がある心づもりでいて」と連絡をしているということです。

陸上100mハードル 元日本記録保持者 寺田明日香さん:

「ホワイトアウト」が起きてしまったら、家から出たくなくなってしまうので、投票率が下がるのは、もう見えているのかなと思います。

出水麻衣キャスター:

インターネット広告などが間に合わなければ、これまでSNS戦略を展開していたところにも、影響が出てくるかもしれません。

