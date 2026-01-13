ぼる塾・田辺智加、大好きな【セブンイレブン】冷凍パスタ「これマジで美味しいよね」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【カプリチョーザ監修 トマトとニンニク】あけましておめでとうございます！2026年も食べるわよ！【あの写真の真相】』という動画をアップ。この中で、田辺さんが、セブンイレブンのお気に入りの冷凍食品を紹介してくれました！

田辺さんが「これ大好きなんだ〜」「これマジで美味しいよね」とコメントした商品がこちら。

◼︎カプリチョーザ監修の冷凍パスタ

セブン-イレブン / カプリチョーザ監修 トマトとニンニク 税込354円（公式サイトへ）

イタリア料理店の老舗『カプリチョーザ』が監修した冷凍パスタ。

こちらは、トマトとチーズのコクが楽しめる一品。

◼︎田辺さん流のちょい足しも紹介！

田辺さんは「今日はこちらにですね、『DEAN & DELUCA』で買った生ハムとチーズ合わせちゃいます。これでとろけさせます」とコメントし、パスタの上からチーズをトッピング！

そして、「うーん！美味しい！」と幸せそうな表情を浮かべると、チーズがもう少し溶けるように再度レンジで温め、焼いたカンパーニュも付け足し、最後に生ハムも乗せて美味しそうに平らげていました♪

冷凍パスタがワンランクアップする、田辺さん流のちょい足しもぜひ試してみたいですね。

