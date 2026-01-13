様々な病気を総合的に診察できる医師を育成するため山口県立総合医療センターに新たな拠点が設置されました。



防府市の県立総合医療センターに設置されたのは「総合診療推進サテライトセンター」です。



高齢化の進行により年齢や臓器を問わず複数の疾患を抱える患者を総合的に診ることができる医師＝総合診療医の重要性が高まっています。



こうした中、山口大学附属病院は今月1日、総合診療医を養成する「総合診療医センター」を新たに設置しました。





今回、その機能の一部を県立総合医療センターにも置くことで医療機関と教育機関が連携し総合診療医の育成に取り組むということです。県内では県土のおよそ6割が医療へき地とされ、地域医療を担う医師の不足が深刻な課題となっています。総合診療医が増えれば医師が特に不足しているへき地でも幅広い疾患に対応でき、医師不足の改善につながることが期待されています。（原田 昌範センター長）「まずは多くの市民、県民医学部に入学した学生にも広く総合診療医の存在を知ってもらい早い段階で興味を持ってもらうことが大事」今後は、市町と連携しながら学生や医師を対象に総合診療医の役割・魅力を伝えるセミナーの開催やへき地で働く医師への診療指導なども行うということです。