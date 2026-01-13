高市総理大臣は今月23日に召集される通常国会の冒頭で、衆議院の解散を検討しています。総選挙が実現すれば、政権の連立の枠組みが変わって初めての国政選挙に。臨戦態勢となる中、県内の政党組織の受け止めも様々です。



衆議院山口1区から3区はいずれも自民党の議員が現職です。

県連の友田幹事長は、「国民が判断する機会を得られるのは大切なこと」と述べました。

（自民党県連・友田有幹事長）

「わが県連でも、衆議院選挙については常に色々な考え方を持ちながらいつあってもいいような態勢を作っているので、問題はない」





一方で公明党県本部の曽田幹事長は、「物価高対策を含む当初予算案が審議できず、国民生活に痛手となる」とこの段階での解散に批判的です。（公明党県本部・曽田聡幹事長）「いま国民生活が大変な中、物価高・円安進行の中、本当に選挙をしている場合なのかと」総選挙となれば、自民党と日本維新の会による連立政権発足後、初となります。連立から離脱した公明党の斉藤代表は12日、立憲民主党の野田代表と会談し、選挙に向けて連携を強化していくことを確認しました。衆議院山口2区では、自民党の岸信千世さんと立憲民主党の平岡秀夫さんが今回も対決する見通しです。立憲民主党県連の姫野幹事長は。（立憲県連・姫野敦子幹事長）「（公明との協力は）まだ山口においては話は進んでいない。（今後進めたい？）まだ白紙。ノーコメント」公明党側は、平岡さんの支援に否定的な考えです。（公明県本部・曽田聡幹事長）「全国の選挙区では、人物本位で選挙協力・支援をしていくようになるのでは。平岡氏は立憲民主党だが、考え方は共産党に寄っていると私自身は思う。人物本位になってくるとなかなか（支援は）難しい」自民党県連の友田幹事長は、山口2区内の岩国基地問題や上関町の中間貯蔵施設計画を挙げ、「両党の政策には距離があると思う」とけん制しています。また山口1区に新人候補を擁立する予定の国民民主党県連・大内代表は。（国民県連・大内一也代表）「予算が遅れるということは色々なことに、地方行政にも影響が出るし、そういったこと（解散）をするのか疑問ではある。間に合うようにしっかり準備をしなければならない。進めていく」山口1区と3区に新人候補を擁立する参政党県連の水津会長は、「いつ解散総選挙となってもいいよう態勢を整えてきた。わが党の真価が問われる選挙だ」。共産党県委員会の吉田委員長は、「究極の『自己都合解散』。選挙準備を急ぐ」とコメントしています。衆議院山口1区には、自民党の高村正大さん、国民民主党の野田陽志さん、参政党の山粼珠江さん。山口3区には、自民党の林芳正さん、日本維新の会の伊藤博文さん、参政党の島村薫さんが立候補を予定しています。