ソフトバンク・大関友久投手が１３日、福岡・タマスタ筑後で自主トレを公開。任命されれば、３年ぶり２度目となる開幕投手に「いつも通りいい準備をしたい。任せてもらえるとなったときは、喜んで頑張ります」と意欲を示した。

２０２３年の開幕戦（ロッテ戦）では、７回２安打、７奪三振、無失点で勝利投手となった。大役を務めた経験は「チームの１試合目を任せていただけるのは充実感もあった」と、いいイメージ。開幕３連戦で対戦する日本ハムには、２５年の防御率は１・８０と抑えた。現在はシンカー気味に落ちる新球も試しているところで「間違いなく強力打線だと思うので、抑えきれるように力をつけたい」と、レベルアップしてシーズンインを迎える。

２４、２５年と開幕投手を務めた有原航平が日本ハムに移籍した。２５年の年末には、有原とみずほペイペイＤで「投げ合えたら楽しみですね」と言葉を交わしたと明かし、「（投げ合う）試合もあったらいいな」と意気込み。同時にマウンドに立った場合は「お互い９回まで投げられたら最高じゃないですか」と“がっぷり四つ”で組み合うつもりだ。

有原は２５年に１４勝、１７５イニングを記録した。大関は「１５、１６勝のイメージ」、「安定して７イニングは投げられたら」と目標を掲げた。穴を埋めるのではなく、余りある活躍を見せる。