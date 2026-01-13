美人YouTuber、成人式での3姉妹ショット＆母顔出し2ショット公開「遺伝子最強」「愛に溢れた家族」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】YouTuber・さくらが1月13日、自身のInstagramを更新。成人式での晴れ着姿とともに、家族や友人との記念写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳人気YouTuber「可愛すぎる3姉妹」美人妹2人顔出しの成人式ショット
成人式を迎えたさくらは「お祝いに駆けつけてくれた しーちゃんとすーちゃん すーちゃんは感動して涙まで流してくれた笑 可愛い」と明かし、実の妹・しずくとすみれとの3ショットを公開。 さらに「2枚目はママ！1番感謝してる存在でもあり、1番喧嘩が絶えない存在でもあります」と母親への感謝を綴り、顔出しでの親子ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「遺伝子最強」「愛に溢れた家族」「可愛すぎる3姉妹」「ママがお綺麗」「振袖姿が似合ってる」「おめでとうございます」といったコメントが寄せられている。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆さくら、成人式に駆けつけた家族との写真を披露
◆さくらの投稿に反響
